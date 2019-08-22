Не знаете, что делать? Выпейте воды

Общеизвестно, что воду пить нужно, но большое значение имеет и то, когда это делается. По словам врачей, есть случаи, когда первое, что нужно предпринять, — это выпить воды. Подробнее о том, как пить воду, рассказывает "МК-Латвия".
Есть правила питья воды. Прежде всего, отмечают эксперты, с питья воды следует начинать каждый свой день, поэтому пейте воду после пробуждения. Такая привычка способствует более активным метаболическим процессам, выведению токсинов из организма. Кстати, пить воду в этом случае лучше не холодную, а теплую или комнатной температуры.
Также медики рекомендуют выпивать стакан воды перед едой — подобный прием защищает от переедания. Воду полезно пить за 30 минут до еды.
Пить воду лучше регулярно, не дожидаясь выраженного чувства жажды
Кроме того, лучше выпить воды в том случае, когда вдруг разыгрался аппетит и хочется чего-то непременно очень насыщенного, калорийного и вредного. Специалисты отмечают, что очень часто для восполнения запасов влаги организм "требует" у своего владельца именно еды. Перед ее соблазном устоять гораздо сложнее, и у желудка больше шансов получить желаемое.
Помимо этого, следует пить воду до и после тренировки, а также тяжелой работы и занятий, требующих большого физического напряжения. При интенсивной физической активности из организма выводится много влаги — ее обязательно нужно восполнить.
Главное, не выпивать залпом сразу большой объем воды, это может спровоцировать спазмы желудка.
Еще один случай, требующий питья воды, — болезнь. Увеличение потребляемой жидкости активизирует выведение нежелательных компонентов, образуемых при "столкновении" в организме возбудителей болезни и иммунными клетками.
Чувствуете усталость и падение тонуса? Выпейте воды — данный способ помогает пережить в такой момент отсутствие возможности для полноценного отдыха. Питье воды обеспечивает приток кислорода.
Еще регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.
Физиологи предлагают массу тестов, по которым можно проверить, насколько наш биологический возраст соответствует реальному. Один из самых простых - это наклоны. Он состоит из двух частей. Как его провести, ра...
Того, кто не любит клубнику, наверняка, не существует. Ее потрясающий вкус, аромат и красочный внешний вид так и кричат: «Съешь меня, я вкусная». Помимо удовольствия, которое мы получаем при поедании этой яго...
К сожалению, заболевание не выбирает возраст. Первый сигнал надвигающегося артроза – лёгкая и быстро проходящая болезненность, хруст или скрип суставов. Чаще всего артроз возникает у дам в 40–45, мужчины начи...
Угарный газ нельзя увидеть или почувствовать, однако при большой концентрации угарный газ убивает человека в считанные секунды. Угарный газ, несмотря на свою ядовитость, никак не раздражает органов чувств — у...
Состояние, когда во время секса падает член, называется эректильной дисфункцией. При этом снижается объем и плотность пениса. Причинами таких нарушений могут быть как психологические проблемы, так и патологич...
Диагноз перелом шейки бедра звучит грозно и ассоциируется в сознании людей с неминуемой неподвижностью, а то и смертью, если речь идёт о человеке преклонного возраста. Это действительно серьёзная травма, кото...
О пользе двигательной активности говорят многие врачи и целители. Гимнастические упражнения рекомендуется выполнять и в молодом, и в преклонном возрасте.
Предлагаем вашему вниманию комплекс упражнений, приме...
Наше сердце может то замедлять частоту своих сокращений, то вдруг начинать бешено колотиться. Часто это бывает связано с аритмией – заболеванием, характерным, как правило, для пожилых людей. Вернуть сердцу пр...
Молочная сыворотка — побочный продукт, остающийся при производстве творога и сыра, но уже в Древней Греции были известны и активно использовались её лечебные свойства. Ещё Гиппократ открыл благотворное действ...
Йоги говорят: гибкость - это молодость. И по большому счету это правда. С возрастом способность к гибкости начинает постепенно угасать, сухожилия становятся менее эластичными, амплитуда движений уменьшается. ...
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.