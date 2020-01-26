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Не толкайте в уши что попало, а то можно и глухим остаться!
|По инф. "Российской газеты"
|26 Января 2020 г.
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Палочки нужно использовать для барабанов, а не для барабанной перепонки в ухе. Дело в том, что это чрезвычайно чувствительная часть слухового органа человека, напоминает
При болях в ухе самолечение может привести к очень серьезным осложнениям
Барабанная перепонка представляет собой тонкую и достаточно уязвимую мембрану. По статистике 40 процентов травм уха происходит при чистке ушей от серы ватной палочкой.
Дело в том, что палочка лишь глубже протолкнет серную массу к перепонке, там она спрессуется и останется. А поскольку на перепонке находятся нервные окончания, то ухо начинает болеть. Удалить эти спрессованные массы крайне сложно.
Как рассказал изданию кандидат медицинских наук, врач-отоларинголог Владимир Зайцев, опасность повредить ухо грозит также при закапывании его различными снадобьями. Кто-то умудряется применять для этих целей чистый спирт, кто-то керосин. В ход идет все - настои всевозможных трав, измельченный чеснок и лук.
По словам доктора, есть три вида капель: на водной основе, на спиртовой основе, антибактериальные препараты. Для каждой конкретной ситуации нужны определенные капли. От бесконтрольного возлияния в ухо борного спирта, камфоры и других спиртовых настоек барабанная перепонка может перфорироваться. Потом в зависимости от иммунитета рана рано или поздно затягивается, но на ней образуются рубцы. Если же зарастание останется неполным - не исключен и такой вариант - то человек обречен на искажение звука.
Ухо тесно связано с головным мозгом, предупреждает специалист. Если в нем начинается воспаление, оно может быстро распространиться на мозговую оболочку и перерасти в менингит. Что чревато уже и летальным исходом. Поэтому при боли в ухе нужно спешить к специалисту. И не надеяться, что "само пройдет" - так вы рискуете заработать хроническую форму воспаления.
Как же правильно чистить уши? Сначала нужно размягчить находящуюся в ушах серу. Для это существуют специальные средства. Можно использовать перекись водорода или разведенную в воде соду. Смочить ею ватный тампончик и вставить в ушную раковину на полчаса. Размягченная сера вытечет из уха сама во время мытья головы.
И не забывайте, что ушная сера скапливается в ухе не просто так. Она препятствует проникновению внутрь органа слуха пыли, грязи, бактерий. А уши имеют свойство самоочищаться без посторонней помощи. При движении челюстями сера выталкивается из каналов уха, скапливаясь в ушной раковине. Вот тут ее и следует убирать.
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