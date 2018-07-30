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Не стоит тормозить собственную жизнь
Агнесса ЛИ   
30 Июля 2018 г.
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Не стоит тормозить собственную жизнь

Практически все люди на земле мечтают встретить старость. В среднем продолжительность жизни человека сейчас составляет 70-80 лет (в каких странах и кому как повезет). Но некоторым удается с лихвой преодолеть этот барьер.

Мужчины и женщины умудряются существовать на этой земле и до 90, и до 100 лет, и даже больше. Выяснено, что прибавляет сил и повышает шансы на активную и качественную старость, конечно же, здоровый образ жизни. Также есть и факторы-ограничители, о которых желающим продлить годы стоит знать.

Один из факторов - вредные привычки. Среди них курение, алкогольная и наркозависимость. Все эти пристрастия оказывают существенное негативное влияние на здоровье человека. В борьбе с вредными привычками во главе угла, конечно же, стоится сам человек. Его желание помочь самому себе. И во-вторых, важна помощь специалистов. Например, профессионалы, которые могут избавить от алкоголизма и наркомании в Ростове-на-Дону, работают здесь: https://centr-rehab.ru/. Специалисты предлагают высокопрофессиональное лечение. Через две минуты после того, как заявка поступила, клиенту будет отказана бесплатная консультация. Обратившимся гарантируется полная анонимность.

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Другой фактор, могущий сократить и понизить качество жизни - пищевые пристрастия. Любителей фастфуда и перекусов чипсами может настичь ожирение, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Еду из упаковок, советуют специалисты, лучше поменять на домашние варианты, ограничить сладкое и алкоголь и подналечь на овощи и фрукты. Решительное нет стоит сказать красному мясу, трансжирам и подсластителям.

Рискуют не встретить старость и не провести ее красиво те, кто мало двигается. Недавние исследования показали, что представительницы слабого пола, которые проводят сидя примерно 10 часов в день, могут выглядеть благодаря некоторым изменениям в организме на несколько лет (вплоть до 10) старше.

Плюс 9 лет жизни (также согласно исследованиям) может добавить человеку наличие высшего образования. Те, кто учились в свое время, больше знают о своем организме и имеют лучше оплачиваемую работу. Связь не прямая, но на жизнь тоже влияющая.

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