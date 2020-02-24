Названы три ошибки, мешающие быстро сжечь жир на животе

Руководитель одного из самых крупных фитнес-центров в Мюнхене, спортсмен и персональный тренер Озгюр Гюнес перечислил распространенные заблуждения, которые зачастую мешают похудеть, затягивая процесс потери лишнего веса.

— Мнение о том, что употребление углеводов в вечернее время способствует набору лишнего веса, само по себе ошибочно. Для вашего тела особо не важно, когда и какие продукты оно получает. Чтобы похудеть, важно не есть больше того, что вы в состоянии потратить. Для этого вы должны знать свой метаболизм, — пояснил эксперт.

Вторую ошибку специалист связал с отказом от полезных жиров в период похудения. Между тем, получение определенных жиров, например, из рыбы или орехов, важно для нормального метаболизма и потери лишнего веса.

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Третье заблуждение связано с тем, что усиленное выполнение упражнений для мышц живота (например, ситапа — популярного в кроссфите упражнения) поможет быстро обзавестись кубиками пресса. Мгновенного результата ждать не стоит. Тем более без соответствующего питания.

По словам Озгюра Гюнеса, мышцы живота становятся видимыми только тогда, когда процент жира в организме особенно низкий. А это достигается с помощью регулярных тренировок и здоровой сбалансированной диеты.

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