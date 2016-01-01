Навсегда убрать лишние килограммы можно, лишь избавившись от психологических проблем

Вы хотите похудеть? Тогда, по мнению ученых, вам необходимо разобраться со своими психологическими проблемами – без этого не помогут ни активные занятия спортом, ни даже самые «продвинутые» диеты. Ведь лишний вес, как правило, является всего лишь внешним проявлением и следствием внутренних «заморочек», которые нужно осознать и победить – только тогда вас будут стабильно радовать результаты, которые демонстрируют на своем табло медицинские весы.
Одной из наиболее распространенных в России психологических проблем, ответственных за лишние килограммы, является пищевая зависимость. В нашей стране ее можно считать наследием Советского Союза – ведь многие его граждане росли и жили в условиях самого настоящего «культа еды». А у жертв этого культа вкусная – и, как правило, вредная! – пища является непременной составляющей «простого человеческого счастья».
Еще одной сложной проблемой, оказывающей негативное влияние на вашу физическую форму, можно считать неприятие самого себя. Так что, для победы над избыточным весом нужно не воевать с самим собой, а, напротив, принять свой нынешний образ вместе с лишними килограммами – и лишь потом спокойно, без истерики искать оптимальные способы похудения.
Еще одним мощным препятствием для похудания является отсутствие цели. Ученые считают, что «абстрактного», ничем конкретным не мотивированного желания сбросить несколько килограммов – абсолютно недостаточно для достижения заметных результатов. По мнению психологов, такое желание должно быть максимально конкретизировано: вам необходимо давать себе отчет, чем именно вам мешает избыточный вес и каких целей вы хотите достичь избавлением от него.
Настоящий бич для большинства людей сегодня – это непрерывный стресс, в котором они могут пребывать годами. В результате происходят сбои в метаболизме, приводящие к нарушениям в энергетическом обмене. В самом деле, организм автоматически реагирует на стресс работой в «чрезвычайном режиме», после «выключения» которого все системы начинают работать медленнее обычного, из-за чего энергия скапливается в жировых тканях.
И, наконец, набивший многим оскомину, но оттого не менее верный совет – всегда нужно верить в успех своих начинаний. Ведь никакие диеты и спорт не приведут к успеху, если вы сами в него не поверите.
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