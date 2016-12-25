Мезотерапия волос - лучшая процедура для восстановления в XXI веке

Густые и шелковистые волосы – спутник здоровья и красоты человека. Многие сталкиваются с такой проблемой, как выпадение волос и уменьшение их в объеме. И как бы люди не старались решить эту проблему, используя дорогую косметику, выпивая различные витамины и биодобавки, процесс выпадения может дальше прогрессировать. Но к счастью, на сегодняшний день существуют инновационные методики и технологии, которые позволяют приостановить процесс старения, а также позволяют обрести красоту и молодость абсолютно быстро и эффективно. Таким образом, выпадение волос уже не является нерешенной проблемой.

Мезотерапия кожи головы – методика, направленная на восстановление утраченных волос, вводя инъекционно питательные вещества. Что она дает? Укрепляется структура волосяного фолликула, тем самым продлевается фаза роста волоса и процесс выпадения прекращается; нормализуется функция сальных желез, стимулируется кровообращение, из-за чего трофика тканей улучшается.

Питательные вещества проникают в нужные слои кожи и обеспечивают ее кислородом и ускоряют процессы метаболизма. Преимущества процедуры в том, что она абсолютно безболезненна и безвредна, а за короткий период можно добиться желаемого результата. Процедуру можно совмещать с другими косметологическими мероприятиями и препаратами, которые влияют на улучшение роста волос, а также проводить ее можно в любом возрасте.

Препараты, используемые при мезотерапии: гиалуроновая кислота, аминокислоты, витамины A B C D, коэнзим Q10, различные ферменты, биотин, цинк и многое другое. Выбор препарата зависит от индивидуальной клинической ситуации пациента и его общего состояния здоровья. Процедура проводится курсом, не меньше 8-10 сеансов, а результат будет заметен уже после 2-3. Процедура должна проводится квалифицированным специалистом с медицинским образованием, в специально оборудованном кабинете, который соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам.

Для того, чтобы выбрать правильную клинику, где можно провести данную процедуру, необходимо знать показания и противопоказания к ее проведению. Например, на сайте http://bg-lab.com.ua/ описаны практически все современные методики восстановления кожи лица и головы. Также, там можно ознакомится с показаниями и противопоказаниями к многим косметологическим процедурам и узнать несколько секретов, которые не знают многие пациенты. К примеру: каким анестетиком пользоваться во время проведения мезотерапии головы. Что можно предпринять после проведения инъекция для того, чтобы убрать локальное воспаление в местах вколов. Это и многое другое можно узнать на сайтах центров косметологии.

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