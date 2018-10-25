"Медитируя, мы отодвигаем старость"

"РГ" напоминает: недавняя трагедия с детьми, заточенными в затопленной пещере в Таиланде, потрясла весь мир. Девять дней без света, еды и тепла провели мальчишки 11-16 лет и их тренер под землей. Как им удалось выжить и не сойти с ума? Об этом мало кто знает, но когда после более чем недельных отчаянных поисков спасатели, наконец, обнаружили пропавших, мальчишки сидели с закрытыми глазами и медитировали. Этому научил их тренер, 25-летний Экапол Чантавонг, который с 12 лет воспитывался в буддийском монастыре. Именно медитация помогла им выжить.
Что может дать медитация
Но и в обычной суетной жизни эта практика может очень многое дать. Самое простое - улучшить физическое здоровье. А по максимуму - поменять к лучшему жизнь. Как она работает и сложно ли научиться медитировать? Доктор Рави Довлуру уверен: овладеть этим умением не сложно. Но понадобится терпение практиковать ежедневно, тогда результаты будут видны уже через несколько месяцев.
Медитируя, мы улучшаем здоровье, качество жизни и даже отодвигаем старость
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Доктор Рави - врач травматолог-ортопед, выпускник Университета Дружбы народов им. Патриса Лумумбы, кроме того, он уже много лет преподает йогу в созданном им йога-центре в Москве.
Что такое медитация? Если говорить упрощенно, - это психологический инструмент для работы со своим сознанием. Медитируя, человек тренирует концентрацию внимания, развивает ум и при этом становится более устойчивым психически. Все эти качества способствуют улучшению здоровья и успеху в обычных земных делах, работе, семье.
"Йога - древнее учение, благодаря которому мы можем совершенствовать себя - не только тело, но и дух, - говорит доктор Рави. - Есть восемь этапов, или ступеней йоги. Медитация - это уже высокий уровень, это седьмая ступень. Конечно, лучше не прыгать через этапы, а двигаться постепенно. Это более просто и гармонично".
Существует много способов медитировать. Но главный принцип - мы учимся сосредоточиваться на внутренних ощущениях, не позволяем сознанию, мыслям скакать. И такая "чистка" ума благотворно влияет и на наше психическое, и на физическое состояние.
Современный мир очень жесткий. На нас обрушивается огромный объем информации, зачастую негативной. Человек чувствует, что ничего не успевает, у него ощущение загнанности. Отдых, смена обстановки помогает, но ненадолго. Так происходит, говорит доктор Рави, потому что мы не пытаемся разобраться в себе, а просто временно "переключаемся" с одного на другое.
Воздействие медитации на здоровье исследовали во многих западных университетах. Оказалось, при регулярных занятиях понижается уровень гормонов стресса - адреналина и кортизола, происходят изменения и на клеточном уровне - например, замедляется сокращение конечных участков хромосом, которые служат индикатором старения организма (чем короче эти участки, тем старше биологический возраст человека). То есть медитируя, мы отодвигаем старость.
Занятия йогой считаются одним из лучших способов профилактики болезней сердца и сосудов. Более того, в США ведущие клиники используют медитацию при лечении онкозаболеваний.
Дышите глубже
Научиться медитации с нуля не сложно. Упражняясь, мы развиваем способность концентрировать сознание. Сосредоточенный ум способен быстро находить решение сложных задач. Умение концентрировать волю способствует эффективным действиям. Внутренний покой поможет вам везде: на деловых совещаниях, на спортивной площадке, в общении с друзьями, дома в кругу семьи.
"У всех есть негативные мысли и чувства, иногда очень навязчивые, - говорит доктор Рави. - Разумом-то мы понимаем, что толку от них нет. Но избавиться от них не можем, не умеем. Сюда можно отнести иррациональные страхи, когда человек боится того, что только может случиться, даже если вероятность этого невелика. Это и вредные привычки, с которыми трудно расстаться. Это и неумение "держать удар", погружаясь в уныние и депрессию при любой, даже небольшой неприятности. То есть наш ум не всегда является нашим лучшим другом и не всегда действует нам во благо. Поэтому лучше не идти на поводу у него и негативных эмоций, а постараться научиться управлять всем этим".
Как медитировать?
"Есть много вариантов медитации, в том числе и довольно сложные техники, - говорит доктор Рави. - Я назову два самых простых способа, которыми можно овладеть самостоятельно. Это медитация, когда человек концентрируется на собственном дыхании. И второй способ - концентрация на звуке. Для этого мы используем мантры".
1. Подготовка. Лучше медитировать после занятий "физической" йогой. Но можно и отдельно. В любом случае вас ничто не должно отвлекать.
2. Садимся в простую позу на пол, скрестив ноги и положив руки на колени ладонями вверх. Можно практиковать даже просто сидя на стуле. Выпрямляем спину (это важно). Закрываем глаза. Направляем внимание на свое дыхание. Дышим медленно и спокойно, контролируя каждый вдох и выдох. Никаких ограничений по времени нет. Можно медитировать 10 минут, можно, если есть время, и дольше.
3. Учимся отключать мысли. "Не думайте, что у вас все получится сразу, - советует доктор Рави. - Вы заметите, что ваше внимание вас не слушается. Мысли скачут с одного на другое - вы вспоминаете о каких-то заботах, начинаете прокручивать прошлые неприятности, думать о предстоящих делах. Это нормально для нетренированного человека. Мы называем это "обезьяньим умом". Тут есть один секрет: когда внимание отвлекается, нужно это осознать и "выключить" мысль, вернувшись к контролю за дыханием. Еще вариант - отпустить мысль, не давать ей развиваться.
4. Научившись медитировать в спокойной обстановке, можно практиковать практически в любом месте: во время поездки в метро, в очереди, во время ходьбы.
Медитируем на звуке
Шаги те же самые. Только сознание направляем на звук. "Самая простая, короткая, распространенная мантра - это звук "оммм", - говорит Доктор Рави. - Мы так же сидим, медленно дышим, и на выдохе произносим протяжное "оммм" и следим за вибрацией, которую этот звук рождает в нашем теле".
Можно произносить мантру вслух, многократно, на каждом выдохе. Можно - про себя. Главное, что, сконцентрировавшись на звуке, мы прекращаем беспорядочный ход мысли и добиваемся нужного состояния покоя.
"Главное, начать заниматься, и если делать это ежедневно, через 2-3 месяца вы заметите удивительные изменения, - говорит доктор Рави. - Вы не только станете более спокойны и уверенны. Вы будете больше успевать. Вы станете более эффективным работником. А главное - здоровым и счастливым человеком".
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