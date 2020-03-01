Медики определили, когда наступает опасный возраст

Медики определили критический возраст для мужчин и женщин.

С определенного возраста возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Специалисты определили критический возраст для мужчин и женщин. Ученые изучили несколько тысяч историй болезни и узнали, что большой уровень смертности, особенно от сердечно-сосудистых заболеваний, наблюдается в определенном возрасте как у мужчин, так и у женщин.

Эксперты определили, что для мужчин опасный возраст наступает с 40 лет: в это время следует особенно следить за здоровьем. Женщинам рекомендовано это делать уже после 30 лет. По мнению специалистов, в это время повышается риск инсульта, инфаркта и других заболеваний.

Медики также советуют достигшим упомянутой возрастной отметки следить за своим эмоциональным состоянием и по возможности избавиться от вредных привычек.

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По инф. rosbalt.ru