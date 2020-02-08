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Массаж - это тоже лечение, а значит и противопоказания имеются
Григорий КОНЕВ, врач, «Аргументы Недели»   
08 Февраля 2020 г.
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massaj

Массаж, как и любая другая оздоровительная процедура, имеет свои противопоказания. Нужно знать и понимать, в каких случаях он может вместо пользы нанести организму достаточно серьёзный вред.

Массаж - это тоже лечение, а значит и противопоказания имеются 

Абсолютно любой вид массажа имеет свои противопоказания

ДЕЛО в том, что в числе противопоказаний к проведению массажа есть и кожные заболевания. Речь идёт о любых образованиях или повреждениях: грибковых заболеваниях, нарушении целостности кожного покрова и др. Более того, некоторые виды кожной инфекции (герпес простой, стригущий лишай и др.) могут передаваться массажистом: при проведении процедуры кожное заболевание может перейти на другие участки тела. Даже если никаких заболеваний нет или они, скажем так, не имеют явных признаков, процедуру нужно проводить очень аккуратно, если, например, на коже есть большие или выпуклые родинки.

Что же касается отёков, то здесь может быть несколько причин, начиная от неопытности или недостаточно высокой квалификации массажиста и заканчивая какими-либо осложнениями после гриппа и других простудных заболеваний. Массаж противопоказан и при некоторых формах артрита и остеопороза, а также при онкологических заболеваниях и высоком артериальном давлении (АД).

Есть и другие противопоказания как общего, так и индивидуального характера.

Поэтому, прежде чем идти на массаж, нужно всё-таки тщательно проконсультироваться с врачом. А специалист по этой оздоровительной процедуре в обязательном порядке должен знать, какие противопоказания к тому или иному виду массажа могут быть, и не начинать процедуру без предварительного опроса и осмотра клиента.

 

По инф. argumenti.ru

 

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