«Мама Папа Я» - здоровье всей семьи

Забота о здоровье своей семьи – один из главных приоритетов в жизни человека.

Чтобы все родные, от мала до велика, были обеспечены качественной медпомощью, стоит выбрать сеть семейных клиник "Мама Папа Я". Ознакомиться с отзывами, узнать об акциях клиники и записаться на прием можно вот здесь https://mpya.ru/.

Преимущества семейной клиники

В семейной клинике принимают врачи самых разных специальностей, поэтому необходимую помощь получит каждый член семьи, начиная от диагностики заболеваний и заканчивая лечением и реабилитацией.

Здесь же можно поставить прививки, пройти диспансерный осмотр, сдать необходимые анализы, посетить курс массажа, иглоукалывания или физиопроцедур.

В клинике "Мама Папа Я" есть центр лечебной физкультуры, где для каждого пациента опытные специалисты разработают свой комплекс упражнений. Лечебную физкультуру часто недооценивают и совершенно зря. Она помогает избавиться от многих болезней и детям, и взрослым. При некоторых заболеваниях ЛФК способно вернуть человека к нормальной жизни. Так что не стоит пренебрегать возможностью поправить свое здоровье с помощью физкультуры.

Одна из важных проблем, с которой сталкиваются пациенты - это вызов врача на дом. Не всегда возможно быстро вызвать врача из муниципальной клиники или прийти к врачу самостоятельно. Поэтому семейная клиника организовала для своих пациентов подобную услугу. Теперь достаточно позвонить или оставить заявку на сайте и на дом в максимально короткие сроки приедет терапевт или педиатр. Он не только осмотрит пациенты и сделает назначения, но и проведет необходимые манипуляции: инъекции, капельницы и так далее. При необходимости врач может проконсультировать по телефону.

Контракт - это выгодно и удобно

"Мама Папа Я" предоставляет своим пациентам возможность оформить договор на медобслуживание сроком на год. Такие клиенты центра получают доступ к особому перечню услуг.

Здоровьем пациента занимается персональный врач, а сам пациент находится на особом учёте в клинике. При выборе услуг, не входящих в контракт, клиенты получают скидки.

Дополнительное преимущество контракта заинтересует занятых людей, которые иногда просто забывают пройти какое-то обследование или посетить врача. При заключении контракта клиентом занимается персональный менеджер, который организовывает все необходимые мероприятия и информирует о времени их посещения.

При продлении контракта также можно получить скидку.

Поэтому если здоровье кого-то из членов семьи нуждается в особом внимании, и медицинская помощь требуется часто, то контракт – прекрасный способ сохранить здоровье и существенно сэкономить при этом.

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