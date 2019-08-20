Лучшие клиники для борьбы с лишним весом

Всегда была и остается мода на здоровее подтянутое тело. Следовательно, найти идеальный способ избавиться от проблем и сохранить форму навсегда – это основная задача любого человека. Перед тем как вплотную заняться данным вопросом, стоит понимать, какие типы ожирения бывают, и только потом переходить к действиям.

Выделяют шесть основных видов ожирения: от переедания, от нервов («нервный» животик), от бездействия, глютеновое ожирение, атерогенный метаболический дисбаланс, ожирение венозных каналов. Не существует волшебной таблетки, после приема которой, проблемы исчезнуть. Красивая фигура – это ежедневный труд.

Эффективные методы борьбы с лишним весом:

Правильное, сбалансированное питание;

Занятия спортом;

Массаж;

Косметологические процедуры;

Хирургическое вмешательство.

Все необходимо выполнять в комплексе: правильно питаться (разработку рациона стоит доверить профессионалам), заниматься спортом (под присмотром тренера) много гулять на свежем воздухе, пользоваться услугами косметологической медицины. А проблемы, которые не под силу решить самостоятельно, доверьте хирургу.

СПб ГБУЗ "Больница Св. Георгия". Центр комплексного лечения ожирения и метаболических нарушений

Сайт: http://clinicnofat.ru/

Центр на протяжении длительного периода помогает своим пациентам эффективно решать проблемы лишнего веса. Сотни благодарных пациентов, только словами восхищения и благодарности говорят о клинике и его сотрудниках. Услуги могут получать жители не только Санкт-Петербурга, а и иногородние (которые могут воспользоваться услугой - бесплатная консультация по скайпу).

Медицинский центр проводит следующие хирургические операции:

Лапароскопическое бандажирование желудка; Лапароскопическая продольная резекция желудка (слив, sleeve); Лапароскопическое желудочное шунтирование; Билиопакреотическое шунтирование; Установка внутрижелудочного баллона.

Первый шаг на пути к стройной фигуре – консультация с хирургом (бесплатно). Многие самостоятельно ставят себе диагнозы и назначают операции, получая информацию из интернета. Это большая ошибка. Если нет времени на посещения врача, это можно сделать удаленно. Хирург не занимается подбором операции для конкретного пациента, а рассказывает о возможных рисках, особенностях и преимуществах отдельно взятой процедур. За это время будущий пациент получает исчерпывающую информацию, все ответы на свои вопросы и непосредственно знакомится с врачом.

После консультации назначается комплексное обследование и проведения всех необходимых лабораторных исследований. Затем пациент поступает в стационар и готовится к операции. После проведения бариатрической операции клиент выписывается, ему предоставляются подробные инструкции и рекомендации по питанию, уровню физической нагрузки, приему необходимых витаминов и т.д.

Основные преимущества клиники:

опыт работы;

профессионализм коллектива, работают высококвалифицированные врачи;

индивидуальный подход к каждому клиенту;

полное сопровождение до- и послеоперационное;

хорошие результаты лечения (отзывы клиентов на сайте);

клиника европейского уровня, новейшее оборудование;

использование новейших методик лечения.

Доктор Борменталь

Сайт: https://doctorbormental.ru/

Помощь в борьбе с лишним весом клиентов начинается с далекого 2002 года. В 2001 году команда Андрея Бобровского получила патент (это было впервые в России) на ночные и вечерние сеансы. На них проводилась психокоррекция избыточного веса. С этого момента начались открываться косметологические кабинеты, клиники. Сегодня это сеть клиник по всей России, более ста высококвалифицированных специалистов, которые помогают людям, имеющим избыточный вес.

Основые преимущества:

работа с причиной, а не с последствиями ожирения/избыточного веса;

комплексный подход к решению поставленной задачи. Используются пять основных подходов: психология, здоровье, диетология, косметология и социология;

работа продолжается и после получения желаемого результата. Она направлена на закрепление и приумножение полученного эффекта.

Кому поможет?

Людям, имеющим лишний вес;

Тем, кто не контролируют объем принимаемой пищи и не соблюдают график;

Есть признаки ожирения;

Есть вопросы к фигуре;

Хронические заболевания, которые приводят к появлению лишних килограммов.

Государственная клиническая больница №29 им. Н.Э. Баумана

Сайт: https://www.klinika29.ru/

Больница с 1994 года оказывает высококвалифицированную медицинскую помощь (работает круглосуточно). Это современная многопрофильная высокотехнологичная больница, которая также помогает пациентам бороться с лишним весом.

Особенности клиники:

Широкий спектр услуг;

Профессиональный медицинский коллектив;

Бесплатное обслуживание (есть и платные процедуры);

Онлайн запись и консультация;

Круглосуточная работа;

Виртуальные туры (возможность, не выходя их дома посетить клинику);

Индивидуальный подход.

Возможность записаться на прием, не выходя из своего дома, или воспользоваться услугой – онлайн консультация. Это поможет понять проблемы и начать действовать. Помощь психологов, диетологов, реабилитологов и пластических хирургов поможет получить идеальное тело.

Клиника по борьбе с лишним весом № 1

Сайт: https://klinika-pohudeniya.ru/

Центр предоставляет различные услуги, эффективно борющиеся с лишним весом и позволяющие быстро производить коррекцию фигуры. Клиника работает в Санкт-Петербурге. Аппаратные процедуры выполняются высококлассными приборами, которые имеют сертификаты. Есть все разрешительные документы на занятие подобной деятельностью. Отдельная особенность центра – это комплекс SPA программ, которые не только позволяют избавиться от целлюлита, но и полностью оздоровить организм.

Основные виды предоставляемых услуг:

Прием у специалистов. В клинике работают диетологи, психологи. Проводят консультации, приемы, назначают курсы лечения, прорабатывают диеты;

Криалиполиз;

Массаж, в том числе и аппаратный;

Прессотерапия;

Обвертывание;

Шоковое похудение;

Ультразвуковая кавитация;

SPA процедуры;

Услуги косметолога.

Клиника предоставляет не только высокоэффективные программы по борьбе с лишним весом, но и приятные сюрпризы в виде акций.

RHANA

Сайт: http://www.rhanaclinic.ru/

RHANA – это корпорация, в которой объединены клиники, центры, издательства, дистрибьюторы, которые помогают людям оставаться всегда молодыми, здоровыми и подтянутыми. Первая клиника была открыта более 20 лет назад, а сегодня это огромная сеть центров эстетической медицины.

Преимущества клиники:

большой опыт работы;

профессионализм, работают высококвалифицированные специалисты;

индивидуальный и комплексный подход к каждому клиенту;

хорошие результаты лечения (отзывы благодарных клиентов на сайте);

все клиники европейского уровня, оснащенные новейшим высококлассным оборудованием;

использование новейших методик лечения;

наличие сертификатов и всех разрешительных документов;

онлайн запись на консультацию, заказ обратного звонка;

представительства во многих социальных сетях;

большой список постоянных клиентов и положительные отзывы от них.

Вес.ру

Сайт: http://ves.ru/

Это место, где можно решить любую проблему с лишним весом, в том числе и хирургическим путем.

Медицинский центр проводит следующие хирургические операции:

Бандажирование желудка;

Шунтирование;

Установка внутрижелудочного баллона;

Рукавная гастропластика;

Лапараскопические операции;

Научно-практическая деятельность.

Основные преимущества клиники:

опыт работы;

квалифицированные персонал;

индивидуальный подход к каждому клиенту;

полное сопровождение до- и послеоперационное;

использование новейших методик и оборудования;

онлайн запись и консультация.

Открытость, доступность клиники располагает к себе с первых минут посещения сайта. Здесь каждый найдет подробную информацию о процедурах, цены на них и ответ на любой вопрос. Отзывы клиентов оформлены в виде роликов, есть форум для общения.

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