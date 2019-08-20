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Лучшие клиники для борьбы с лишним весом
|Агнесса ЛИ
|20 Августа 2019 г.
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Всегда была и остается мода на здоровее подтянутое тело. Следовательно, найти идеальный способ избавиться от проблем и сохранить форму навсегда – это основная задача любого человека. Перед тем как вплотную заняться данным вопросом, стоит понимать, какие типы ожирения бывают, и только потом переходить к действиям.
Выделяют шесть основных видов ожирения: от переедания, от нервов («нервный» животик), от бездействия, глютеновое ожирение, атерогенный метаболический дисбаланс, ожирение венозных каналов. Не существует волшебной таблетки, после приема которой, проблемы исчезнуть. Красивая фигура – это ежедневный труд.
Эффективные методы борьбы с лишним весом:
Все необходимо выполнять в комплексе: правильно питаться (разработку рациона стоит доверить профессионалам), заниматься спортом (под присмотром тренера) много гулять на свежем воздухе, пользоваться услугами косметологической медицины. А проблемы, которые не под силу решить самостоятельно, доверьте хирургу.
СПб ГБУЗ "Больница Св. Георгия". Центр комплексного лечения ожирения и метаболических нарушений
Сайт: http://clinicnofat.ru/
Центр на протяжении длительного периода помогает своим пациентам эффективно решать проблемы лишнего веса. Сотни благодарных пациентов, только словами восхищения и благодарности говорят о клинике и его сотрудниках. Услуги могут получать жители не только Санкт-Петербурга, а и иногородние (которые могут воспользоваться услугой - бесплатная консультация по скайпу).
Медицинский центр проводит следующие хирургические операции:
Первый шаг на пути к стройной фигуре – консультация с хирургом (бесплатно). Многие самостоятельно ставят себе диагнозы и назначают операции, получая информацию из интернета. Это большая ошибка. Если нет времени на посещения врача, это можно сделать удаленно. Хирург не занимается подбором операции для конкретного пациента, а рассказывает о возможных рисках, особенностях и преимуществах отдельно взятой процедур. За это время будущий пациент получает исчерпывающую информацию, все ответы на свои вопросы и непосредственно знакомится с врачом.
После консультации назначается комплексное обследование и проведения всех необходимых лабораторных исследований. Затем пациент поступает в стационар и готовится к операции. После проведения бариатрической операции клиент выписывается, ему предоставляются подробные инструкции и рекомендации по питанию, уровню физической нагрузки, приему необходимых витаминов и т.д.
Основные преимущества клиники:
Доктор Борменталь
Сайт: https://doctorbormental.ru/
Помощь в борьбе с лишним весом клиентов начинается с далекого 2002 года. В 2001 году команда Андрея Бобровского получила патент (это было впервые в России) на ночные и вечерние сеансы. На них проводилась психокоррекция избыточного веса. С этого момента начались открываться косметологические кабинеты, клиники. Сегодня это сеть клиник по всей России, более ста высококвалифицированных специалистов, которые помогают людям, имеющим избыточный вес.
Основые преимущества:
Кому поможет?
Государственная клиническая больница №29 им. Н.Э. Баумана
Сайт: https://www.klinika29.ru/
Больница с 1994 года оказывает высококвалифицированную медицинскую помощь (работает круглосуточно). Это современная многопрофильная высокотехнологичная больница, которая также помогает пациентам бороться с лишним весом.
Особенности клиники:
Возможность записаться на прием, не выходя из своего дома, или воспользоваться услугой – онлайн консультация. Это поможет понять проблемы и начать действовать. Помощь психологов, диетологов, реабилитологов и пластических хирургов поможет получить идеальное тело.
Клиника по борьбе с лишним весом № 1
Сайт: https://klinika-pohudeniya.ru/
Центр предоставляет различные услуги, эффективно борющиеся с лишним весом и позволяющие быстро производить коррекцию фигуры. Клиника работает в Санкт-Петербурге. Аппаратные процедуры выполняются высококлассными приборами, которые имеют сертификаты. Есть все разрешительные документы на занятие подобной деятельностью. Отдельная особенность центра – это комплекс SPA программ, которые не только позволяют избавиться от целлюлита, но и полностью оздоровить организм.
Основные виды предоставляемых услуг:
Клиника предоставляет не только высокоэффективные программы по борьбе с лишним весом, но и приятные сюрпризы в виде акций.
RHANA
Сайт: http://www.rhanaclinic.ru/
RHANA – это корпорация, в которой объединены клиники, центры, издательства, дистрибьюторы, которые помогают людям оставаться всегда молодыми, здоровыми и подтянутыми. Первая клиника была открыта более 20 лет назад, а сегодня это огромная сеть центров эстетической медицины.
Преимущества клиники:
Вес.ру
Сайт: http://ves.ru/
Это место, где можно решить любую проблему с лишним весом, в том числе и хирургическим путем.
Медицинский центр проводит следующие хирургические операции:
Основные преимущества клиники:
Открытость, доступность клиники располагает к себе с первых минут посещения сайта. Здесь каждый найдет подробную информацию о процедурах, цены на них и ответ на любой вопрос. Отзывы клиентов оформлены в виде роликов, есть форум для общения.
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