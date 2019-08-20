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Лучшие клиники для борьбы с лишним весом

Агнесса ЛИ   
20 Августа 2019 г.
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Лучшие клиники для борьбы с лишним весом

Всегда была и остается мода на здоровее подтянутое тело. Следовательно, найти идеальный способ избавиться от проблем и сохранить форму навсегда – это основная задача любого человека. Перед тем как вплотную заняться данным вопросом, стоит понимать, какие типы ожирения бывают, и только потом переходить к действиям.

Выделяют шесть основных видов ожирения: от переедания, от нервов («нервный» животик), от бездействия, глютеновое ожирение, атерогенный метаболический дисбаланс, ожирение венозных каналов. Не существует волшебной таблетки, после приема которой, проблемы исчезнуть. Красивая фигура – это ежедневный труд.

Эффективные методы борьбы с лишним весом:

  • Правильное, сбалансированное питание;
  • Занятия спортом;
  • Массаж;
  • Косметологические процедуры;
  • Хирургическое вмешательство.

Все необходимо выполнять в комплексе: правильно питаться (разработку рациона стоит доверить профессионалам), заниматься спортом (под присмотром тренера) много гулять на свежем воздухе, пользоваться услугами косметологической медицины. А проблемы, которые не под силу решить самостоятельно, доверьте хирургу.

СПб ГБУЗ "Больница Св. Георгия". Центр комплексного лечения ожирения и метаболических нарушений

Сайт: http://clinicnofat.ru/

Центр на протяжении длительного периода помогает своим пациентам эффективно решать проблемы лишнего веса. Сотни благодарных пациентов, только словами восхищения и благодарности говорят о клинике и его сотрудниках. Услуги могут получать жители не только Санкт-Петербурга, а и иногородние (которые могут воспользоваться услугой - бесплатная консультация по скайпу).

Медицинский центр проводит следующие хирургические операции:

  1. Лапароскопическое бандажирование желудка;
  2. Лапароскопическая продольная резекция желудка (слив, sleeve);
  3. Лапароскопическое желудочное шунтирование;
  4. Билиопакреотическое шунтирование;
  5. Установка внутрижелудочного баллона.

Первый шаг на пути к стройной фигуре – консультация с хирургом (бесплатно). Многие самостоятельно ставят себе диагнозы и назначают операции, получая информацию из интернета. Это большая ошибка. Если нет времени на посещения врача, это можно сделать удаленно. Хирург не занимается подбором операции для конкретного пациента, а рассказывает о возможных рисках, особенностях и преимуществах отдельно взятой процедур. За это время будущий пациент получает исчерпывающую информацию, все ответы на свои вопросы и непосредственно знакомится с врачом.

После консультации назначается комплексное обследование и проведения всех необходимых лабораторных исследований. Затем пациент поступает в стационар и готовится к операции. После проведения бариатрической операции клиент выписывается, ему предоставляются подробные инструкции и рекомендации по питанию, уровню физической нагрузки, приему необходимых витаминов и т.д.

Основные преимущества клиники:

  • опыт работы;
  • профессионализм коллектива, работают высококвалифицированные врачи;
  • индивидуальный подход к каждому клиенту;
  • полное сопровождение до- и послеоперационное;
  • хорошие результаты лечения (отзывы клиентов на сайте);
  • клиника европейского уровня, новейшее оборудование;
  • использование новейших методик лечения.

Доктор Борменталь

Сайт: https://doctorbormental.ru/

Помощь в борьбе с лишним весом клиентов начинается с далекого 2002 года. В 2001 году команда Андрея Бобровского получила патент (это было впервые в России) на ночные и вечерние сеансы. На них проводилась психокоррекция избыточного веса. С этого момента начались открываться косметологические кабинеты, клиники. Сегодня это сеть клиник по всей России, более ста высококвалифицированных специалистов, которые помогают людям, имеющим избыточный вес.

Основые преимущества:

  • работа с причиной, а не с последствиями ожирения/избыточного веса;
  • комплексный подход к решению поставленной задачи. Используются пять основных подходов: психология, здоровье, диетология, косметология и социология;
  • работа продолжается и после получения желаемого результата. Она направлена на закрепление и приумножение полученного эффекта.

Кому поможет?

  • Людям, имеющим лишний вес;
  • Тем, кто не контролируют объем принимаемой пищи и не соблюдают график;
  • Есть признаки ожирения;
  • Есть вопросы к фигуре;
  • Хронические заболевания, которые приводят к появлению лишних килограммов.

Государственная клиническая больница №29 им. Н.Э. Баумана

Сайт: https://www.klinika29.ru/

Больница с 1994 года оказывает высококвалифицированную медицинскую помощь (работает круглосуточно). Это современная многопрофильная высокотехнологичная больница, которая также помогает пациентам бороться с лишним весом.

Особенности клиники:

  • Широкий спектр услуг;
  • Профессиональный медицинский коллектив;
  • Бесплатное обслуживание (есть и платные процедуры);
  • Онлайн запись и консультация;
  • Круглосуточная работа;
  • Виртуальные туры (возможность, не выходя их дома посетить клинику);
  • Индивидуальный подход.

Возможность записаться на прием, не выходя из своего дома, или воспользоваться услугой – онлайн консультация. Это поможет понять проблемы и начать действовать. Помощь психологов, диетологов, реабилитологов и пластических хирургов поможет получить идеальное тело.

Клиника по борьбе с лишним весом № 1

Сайт: https://klinika-pohudeniya.ru/

Центр предоставляет различные услуги, эффективно борющиеся с лишним весом и позволяющие быстро производить коррекцию фигуры. Клиника работает в Санкт-Петербурге. Аппаратные процедуры выполняются высококлассными приборами, которые имеют сертификаты. Есть все разрешительные документы на занятие подобной деятельностью. Отдельная особенность центра – это комплекс SPA программ, которые не только позволяют избавиться от целлюлита, но и полностью оздоровить организм.

Основные виды предоставляемых услуг:

  • Прием у специалистов. В клинике работают диетологи, психологи. Проводят консультации, приемы, назначают курсы лечения, прорабатывают диеты;
  • Криалиполиз;
  • Массаж, в том числе и аппаратный;
  • Прессотерапия;
  • Обвертывание;
  • Шоковое похудение;
  • Ультразвуковая кавитация;
  • SPA процедуры;
  • Услуги косметолога.

Клиника предоставляет не только высокоэффективные программы по борьбе с лишним весом, но и приятные сюрпризы в виде акций.

RHANA

Сайт: http://www.rhanaclinic.ru/

RHANA – это корпорация, в которой объединены клиники, центры, издательства, дистрибьюторы, которые помогают людям оставаться всегда молодыми, здоровыми и подтянутыми. Первая клиника была открыта более 20 лет назад, а сегодня это огромная сеть центров эстетической медицины.

Преимущества клиники:

  • большой опыт работы;
  • профессионализм, работают высококвалифицированные специалисты;
  • индивидуальный и комплексный подход к каждому клиенту;
  • хорошие результаты лечения (отзывы благодарных клиентов на сайте);
  • все клиники европейского уровня, оснащенные новейшим высококлассным оборудованием;
  • использование новейших методик лечения;
  • наличие сертификатов и всех разрешительных документов;
  • онлайн запись на консультацию, заказ обратного звонка;
  • представительства во многих социальных сетях;
  • большой список постоянных клиентов и положительные отзывы от них.

Вес.ру

Сайт: http://ves.ru/

Это место, где можно решить любую проблему с лишним весом, в том числе и хирургическим путем.

Медицинский центр проводит следующие хирургические операции:

  • Бандажирование желудка;
  • Шунтирование;
  • Установка внутрижелудочного баллона;
  • Рукавная гастропластика;
  • Лапараскопические операции;
  • Научно-практическая деятельность.

Основные преимущества клиники:

  • опыт работы;
  • квалифицированные персонал;
  • индивидуальный подход к каждому клиенту;
  • полное сопровождение до- и послеоперационное;
  • использование новейших методик и оборудования;
  • онлайн запись и консультация.

Открытость, доступность клиники располагает к себе с первых минут посещения сайта. Здесь каждый найдет подробную информацию о процедурах, цены на них и ответ на любой вопрос. Отзывы клиентов оформлены в виде роликов, есть форум для общения.

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