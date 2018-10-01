Лучше таблеток

В столице Приволжья стартовал проект "Карате для долголетия", рассчитанный на людей старше 55 лет, пишет "Российская газета".

Людям после инсультов и инфарктов можно заниматься карате. Только не по самоучителю, а с опытным тренером. Фото: Ирина Белова

- У нас занимаются десять человек, - рассказывает руководитель проекта Нелли Старостина. - Мы несем ответственность за каждого. Не допускаем на занятия людей, например, с эпилепсией и травмами. А вот людям с инсультом и инфарктом, наоборот, тренировки показаны. Нагрузки - в зависимости от самочувствия.

74-летняя Тамара Писарева перенесла два инсульта, сейчас чувствует себя бодро и ходит на занятия по карате как на праздник.

- В детстве занималась туризмом, - вспоминает Тамара Михайловна. - Профессиональным спортом не увлекалась. Нужно поправить здоровье - записалась на карате.

55-летний Константин Рыжов очень рад, что попал на занятия.

- Езжу на тренировки за 70 км. Раньше занимался бегом, катался на лыжах и всегда мечтал испытать себя в единоборствах.

Иван Лобанов на пороге 80-летия уговорил-таки тренера записать его одиннадцатым каратистом в группе: " В юности занимался боксом, почему бы не попробовать карате!

Занятия начинаются с разминки и дыхательных упражнений. Затем идет растяжка и техническая часть.

- Пока мы отрабатываем элементы атаки и защиты, - говорит тренер Михаил Котеняткин, каратист с третьим даном и черным поясом. - Прежде всего удар рукой - ой-цуки, а также ногой - мае-гири. Потом будем отрабатывать упражнения, которые физически сложнее. Сейчас мои ученики освоили всего одну кату, я знаю 50, а в идеале владеть 600-700 катами. Это лучшая тренировка для "мышц" мозга.

- Муксо - посмотрели внутрь себя, - скомандовал Михаил Котеняткин в завершение занятия. - Яме муксо - закончили.

Будущие каратисты не спешат расходиться - обмениваются впечатлениями, показывают друг другу, кто чему научился, улыбаются и смеются. А это ли не главная задача проекта, нацеленного на долголетие.

Комментарий

Андрей Груздев, вице-президент Нижегородской региональной федерации карате (НРФК):

- Мы хотим, чтобы нижегородцы жили так же долго, как японцы. Там пенсионеры очень активно занимаются карате. Многие после 60 лет только начинают занятия единоборствами. В этом виде спорта нет возрастных рамок, люди могут заниматься, пока позволяют силы и возможности. В Нижнем Новгороде желающих заниматься очень много, и у нас появилась идея организовать подобные курсы в каждом районе города.

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