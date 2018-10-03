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Решили похудеть? Подключайте воображение и процесс пойдет быстрее
Сара Кнэптон, The Telegraph   
03 Октября 2018 г.
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Представляйте себя стройным: простая техника позволяет похудеть в пять раз эффективнее.

"Новое исследование показало, что худеющие могут сбросить в пять раз больше веса, воображая, насколько лучше стала бы их жизнь, если бы они были более худыми", - сообщает журналистка The Telegraph Сара Кнэптон.

снижение веса

Исследователи выяснили, что прибегавшие к "тренингу по функциональной визуализации" теряли в талии в среднем на 4,3 см больше и продолжали худеть после окончания терапии.

Ученые Плимутского университета и Квинслендского технологического университета сравнили данные по 141 человеку, которые использовали две различные техники похудения: мотивационное интервью (когда людей побуждают развиваться) и функциональную визуализацию (когда их поощряют говорить о своих потребностях).

Руководитель исследования Линда Солбриг из школы психологии Плимутского университета сообщила: "Это фантастика, что люди сбросили намного больше веса благодаря этой терапии, поскольку в отличие от большинства исследований не было предусмотрено никаких советов по питанию или физической активности и никакого обучения. Люди были совершенно свободны в своем выборе, и их поддерживали в том, что они хотят делать, а не в том, что предписано режимом".

"Большинство согласны с тем, что для похудения нужно меньше есть и больше заниматься физическими упражнениями, но во многих случаях люди просто недостаточно мотивированы, чтобы прислушаться к этому совету, как бы они ни были с ним согласны", - сказала Солбриг.

Те, кто использовал тренинг по функциональной визуализации, за шесть месяцев похудели на 4,11 кг, а прибегавшие к технике мотивационного интервью - на 0,74 кг.

Перевод Inopressa.ru

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