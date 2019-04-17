Лечение и отдых в Швейцарии – эталон качества

Что приходит на ум при упоминании Швейцарии? Конечно, знаменитые на весь мир горные и термальные курорты. Эта страна – самое подходящее место для тех, кто хочет не только прекрасно отдохнуть, но и подлечиться с комфортом.

Что стоит узнать о лечебных турах в Швейцарию, прежде чем сделать выбор?

В первую очередь нужно определиться, какой именно спектр услуг желателен и какое лечебное воздействие необходимо. От этого зависит, в какую часть страны следует ехать, какой курорт или оздоровительный центр лучше посетить. Большая часть страны занята Альпами, но есть и озёра, и леса, и красивейшие города.

Наиболее известные швейцарские курорты это Баден, Лозанна, Давос, Лёйкербад, Монтрё, Бад-Рагац, но на самом деле выбор гораздо больше.

Конечно, одна из главных особенностей Швейцарии – наличие уникальных термальных и минеральных источников. На таком курорте основной лечебный фактор – целебная вода с особым составом и, конечно, климат и горный воздух. К услугам отдыхающих ванны, бассейны, души и так далее. Кроме того, лечение будет дополнено физиотерапией, массажем и другими лечебными процедурами. Все термальные центры имеют развитую инфраструктуру, поэтому лечение можно прекрасно совместить с интересным отдыхом.

Если требуется не просто оздоровление и реабилитация, а полноценные диагностика и лечение какого-либо недуга, то и тут, выбирая клинику в Швейцарии, вы не прогадаете. Больницы в основном многопрофильные, но есть и такие, которые специализируются на лечении определённых заболеваний.

Швейцария славится своей медициной, причем на высоте не только медицинские техонологии, но и подбор врачебных кадров. И часто именно здесь спасают людей, которым не смогли помочь больше нигде.

Преимущества швейцарских клиник:

- быстрая и высокоточная диагностика с помощью современных сканеров. Полное обследование организма можно пройти всего за один день и сделать это максимально комфортно.

- современные лекарства, которые разрабатывают и производят швейцарские фармацевтические гиганты, известные во всем мире.

- квалифицированный медицинский персонал, прекрасные условия пребывания. Во время лечения пациенту создаются условия, максимально способствующие выздоровлению: прекрасный уход, питание, размещение. Пребывание в больнице необязательно, можно выбрать дневной стационар.

Красота и молодость – это то, ради чего тоже стоит ехать в Швейцарию. Если хочется снизить вес, улучшить внешность, пройти детокс-программу – к вашим услугам клиники эстетической медицины, где применяются хирургические и нехирургические методы омоложения, и различные спа-курорты.

Какое бы место для отдыха и лечения в Швейцарии вы не выбрали, вы получите прекрасное обслуживание, квалифицированную медицинскую помощь, целебный климат и чистый воздух, а также спокойствие и массу положительных эмоций.

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