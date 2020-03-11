Кто рано завтракает, тому лишний вес не грозит

Врачи посоветовали всегда завтракать в это время — похудение гарантировано.

Один из способов снижения веса - ранний сбалансированный завтрак

Ученые рассказали, в какое время следует начинать завтрак, чтобы похудеть. Лучшим временем для этого они считают 7:00-7:10 утра.

Питаться при этом нужно правильно, подчеркнули диетологи. Они рекомендовали для первого за день приема пищи выбирать нежирный белок, например яйца, молочные продукты, небольшое количество орехов. Также полезны на завтрак фрукты и овощи, цельнозерновые изделия.

При этом завтрак обязательно нужно успеть съесть в первые два часа после пробуждения. Исключение здесь составляют больные диабетом: им рекомендуется садиться за стол уже в первый час после подъема с постели.

Обедать эксперты советуют во вторые полчаса после полудня — до 13:00. Ужинать после 19:00 не рекомендуется.

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По инф. rosbalt.ru