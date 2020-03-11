Кто рано завтракает, тому лишний вес не грозит

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Врачи посоветовали всегда завтракать в это время — похудение гарантировано.
Один из способов снижения веса - ранний сбалансированный завтрак
Ученые рассказали, в какое время следует начинать завтрак, чтобы похудеть. Лучшим временем для этого они считают 7:00-7:10 утра.
Питаться при этом нужно правильно, подчеркнули диетологи. Они рекомендовали для первого за день приема пищи выбирать нежирный белок, например яйца, молочные продукты, небольшое количество орехов. Также полезны на завтрак фрукты и овощи, цельнозерновые изделия.
При этом завтрак обязательно нужно успеть съесть в первые два часа после пробуждения. Исключение здесь составляют больные диабетом: им рекомендуется садиться за стол уже в первый час после подъема с постели.
Обедать эксперты советуют во вторые полчаса после полудня — до 13:00. Ужинать после 19:00 не рекомендуется.
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У меня сильно разболелся локоть. Причём совершенно точно помню, что никаких травм не получал. Не было ни драк, ни падений, ни ушибов. Однако выступила краснота, порой поднимается температура, сустав периодически опухает. Боль-то проходит, но облегчение наступает всё реже и реже. Иной раз руку не могу нормально «пристроить» даже во время сна. Говорят, что это результат каких-то патологий, особенно учитывая возраст (мне недавно исполнилось 50 лет). В чём конкретно может быть причина? Николай Онищенко
Чечевица – это распространенная зернобобовая культура, которая произрастает в стручках. Она может иметь различный окрас: коричневый, черный, зеленый, красный. По сравнению с сушеными бобами, чечевица готовится гораздо быстрее. Стоимость чечевицы не высока, а белка в ней содержится много. Поэтому ее относят к ценным продуктам питания и активно употребляют во всем мире.
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