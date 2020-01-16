Крещенские купания: а всем ли нужно в прорубь окунаться?

Врачи рассказали о правилах безопасности Крещенского купания в проруби, пишет "РГ" .

Погружение в ледяную воду - большая нагрузка на сосуды

Скоро православный праздник Крещения Господня, когда все спешат окунуться в ледяной источник. В воду стремятся все, даже те, кого и летом не заставишь купаться в бассейне. Конечно, в январе купание в роднике - это большой стресс для организма.

Врач-терапевт Лариса Алексеева советует заранее начать постепенное закаливание организма. Каждое утро принимать контрастный душ. Если же нырнуть в холодную воду безо всякой подготовки, можно навредить сосудам.

Добравшись до источника, также не прыгайте сразу в воду. Сначала нужно разогреться - сделать пробежку, приседания, махи руками и ногами, и только потом войти в купель.





Специалист не советует окунаться с головой - волосы долго сохнут и очень легко подхватить простуду уже по пути домой. Категорически запрещается разогреваться алкоголем. Алкоголь расширит сосуды, а в воде им придется резко сократиться, что чревато спазмом.

После того как выйдете из воды, желательно выпить горячий чай из термоса, хорошо бы с лимоном и согревающим имбирем.

Врач скорой помощи Роман Литвинов добавил, что всплеска вызовов после Крещенского праздника обычно не наблюдается. Возможно, играет роль позитивный эмоциональный настрой людей, верящих в целебную силу крещенской воды.

Но, тем не менее, есть люди, которым лучше не окунаться в ледяную воду. От купания в проруби на Крещение лучше отказаться людям с гипертонией, сахарным диабетом или с другими заболеваниями в стадии обострения, а также беременным из-за опасности для здоровья. В группе риска также старики и дети. Об этом рассказал главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

Лучше всего, людям с хроническими заболеваниями и отклонениями в здоровье перед праздником посоветоваться с лечащим врачом. "Однозначно не нужно купаться в проруби с такими заболеваниями в анамнезе, как гипертония, сахарный диабет, эпилепсия, ревматизм, болезни мочевыделительной системы, имеющим любые острые заболевания, а также беременным", - отметил Тяжельников.

По его словам, даже здоровым людям нужно соблюдать предосторожности. В частности, если человек впервые погружается в прорубь, то находиться в холодной воде можно не дольше 20 секунд. При этом желательно готовиться к погружению за неделю, чтобы для организма это не стало серьезным стрессом. "При резком охлаждении повышается риск спазма сосудов, нарушения дыхания, повышения давления, - продолжает Тяжельников. - За неделю можно каждый день выходить на балкон или во двор без теплой одежды на несколько минут, обливаться холодной водой и принимать контрастный душ".

Кроме этого, до и после погружения в прорубь нужно отказаться от курения и приема алкоголя.

Еще регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.

на портале для пожилых — по ссылке. А еще эти темы представлены в социальных сетях: Одноклассники, FaceBook, ВКонтакте! А также появляются на нашем канале Яндекс-Дзен. Подписывайтесь!



Расскажите об этом своим друзьям!

ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ?

ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ