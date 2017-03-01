Косметология для мужчин: что хочет изменить в себе сильный пол?





Перед длинными праздниками в косметические кабинеты устремляются не только женщины, но и мужчины. Индустрия красоты медленно, но верно завоевывает мужское внимание. В преддверии 23 февраля "РГ" выяснила, за какой красотой обращаются к специалистам мужчины.

Косметология для мужчин становится все популярнее





Мужчины все чаще прибегают к услугам косметологов и пластических хирургов

По оценкам экспертов, доля мужчин среди пациентов косметологических кабинетов и пластических хирургов колеблется от 7 до 25 процентов. При этом с каждым годом она растет.

Что именно хотят изменить в себе мужчины?

Запросы сильного пола значительно отличаются от женских. Так, к пластическим хирургам девять из десяти мужчин приходят, чтобы справиться с насущными проблемами. Ринопластику, например, делают для того, чтобы избавиться от храпа, а липосакцию - чтобы скорректировать гормональный фон. В основном мужчины отправляются на липосакцию проблемных частей тела, куда входит живот, "боковые ушки", полные плечи и второй подбородок.

"Основное пожелание мужчин, пришедших на прием к пластическому хирургу - улучшить или что-то исправить во внешности, но не кардинально изменить, - говорит Галия Саратовцева, к. м. н., пластический хирург клиники "Основа". - К пластическим хирургам в основном обращаются мужчины в возрасте от 30 до 45 лет. Самая востребованная у мужчин пластическая операция - коррекция нижних век".

В стоматологии наиболее популярная услуга - отбеливание и выравнивание, а в косметологии - ультразвуковая эпиляция. "Если женщины чаще всего обращаются за эпиляцией подмышек и зоны бикини, то мужчины предпочитают удалять волосы с задней и передней поверхности шеи, подбородка, щек выше линии роста бороды. С одной стороны, это решает вопрос с раздражением при бритье, с другой, позволяет сформировать красивую линию роста бороды", - рассказывает Наталья Григорьева, бьюти-эксперт, управляющий партнер клиники "Премиум Эстетикс".

При этом мужчины предпочитают процедуры, которые придется посещать минимальное количество сеансов. Несмотря на кажущиеся противоречия в требованиях, такие программы уже присутствуют в современных косметологических кабинетах.

Общество все еще крайне настороженно относится к мужчинам, прибегающим к помощи косметологов или пластических хирургов, значит, их вмешательство должно быть максимально незаметно, а эффект - проявляться постепенно, начиная от ощущения свежего и отдохнувшего лица, и в течение нескольких месяцев доходя до стабильного состояния подтянутой кожи, сияющей здоровьем.

"Современный тренд, демонстрирующий успешность и высокий статус человека - красота и здоровье. За этим, как, например, в 90-е за шестисотым мерседесом и малиновым пиджаком, и гоняются представители сильного пола. На деловых переговорах, при заключении важных контрактов партнеры обращают внимание на внешний вид друг друга и по нему оценивают целеустремленность, ответственность, возможность принимать грамотные решения, способности к руководящей работе. Внешность человека является показателем его отношения к собственной жизни, уровня формирования эмоционально-волевой сферы", - резюмирует психолог Мария Архангельская.