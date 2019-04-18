Контактные линзы: выбираем

Контактные линзы давно стали настоящим спасением для «очкариков» всех возрастов. Ведь коррекция зрения с помощью операции возможна далеко не во всех случаях, а очки для многих людей представляют очевидное неудобство. Поэтому линзы остаются самым безопасным и удобным способом коррекции зрения почти в любом возрасте.
Если опыта ношения линз до этого не было или зрение изменилось, то в этих случаях, перед покупкой линз нужно посетить офтальмолога. Это убережёт от неоправданных трат, не говоря уже о возможных проблемах с глазами. После того, как линзы подобраны, остается их только приобрести. Зная все необходимые параметры проще всего заказать нужные линзы в интернет-магазине контактных линз https://www.lens.com.ua/. Это сэкономит время и деньги при покупке, а товар доставят по указанному адресу в короткие сроки. Если есть какие-то вопросы, то консультанты ответят на них и помогут выбрать контактные линзы.
Что нужно учесть при выборе линз?
В контактной коррекции зрения очень важна точность. Если все критерии учтены, то линзы будут полностью удовлетворять всем потребностям.
- величина диоптрий
- вид нарушения зрения ( близорукость, дальнозоркость, астигматизм и так далее)
-кривизна роговицы
- внутриглазное давление
- состояние глазных мышц
-наличие аллергии и других глазных заболеваний
Кроме того, линзы подбирают в зависимости от назначения и образа жизни человека. Это надо обдумать заранее.
Сейчас ассортимент линз просто огромен и они способны не просто корректировать близорукость, как это было ранее, но и делать многое другое. Поэтому если есть сложные проблемы со зрением, это еще не повод отказываться от линз.
Какие бывают линзы по назначению:
Кроме обычных линз для коррекции близорукости бывают и другие разновидности.
1. Торические линзы предназначены для людей с астигматизмом. Подобрать такую оптику самостоятельно не получится, так как офтальмолог должен провести компьютерный анализ всех показателей. Если все сделано правильно, линзы полностью скорректируют зрение и потребность в очках отпадет.
2. Мультифокальные линзы. Это относительно новое слово в области контактной коррекции зрения. Такие линзы предназначены для людей с возрастной дальнозоркостью. Раньше в таких ситуациях приходилось носить несколько очков или одни очки со специальными бифокальными линзами. Мультифокальные линзы позволят получить нормальное зрение на любом расстоянии и спокойно читать, водить машину или работать на компьютере в одних и тех же линзах. Такие линзы тоже нужно подбирать с помощью врача, тогда коррекция будет полноценной.
3. Цветные. Предназначены для коррекции косметических дефектов радужки, но чаще их приобретают для смены образа.
Выбирая линзы, важно помнить, что самый главный критерий – это качество и безопасность. Поэтому нужно приобретать изделия и средства по уходу за ними только у известных производителей.
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