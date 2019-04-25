Комплексный подход к лечению наркомании в Уфе

Всё начинается с добровольного приёма дозы «просто попробовать», а потом рушится вся жизнь. Наркоманы страдают не только физически. Они полностью теряют отношения с близкими, работу, а иногда и свободу.
Можно ли вылечить наркомана? Да. Но это длительный и непростой процесс, требующий серьезных усилий со стороны самого зависимого и его родных. Лечение требуется комплексное, с участием врачей разного профиля, применением лекарств, психотерапии, аппаратных методов и так далее. Поэтому лечить наркомана нужно не дома, а в сертифицированной клинике. На лечении наркомании и алкоголизма в Уфе специализируется «1 наркологический» центр. Получить консультацию нарколога по поводу помощи можно анонимно, бесплатно, в любое время суток. Сделать это можно по телефону или прямо на сайте наркологического центра http://stop-narkomania.ru/. В центре оказывают помощь людям с любыми видами зависимости, независимо от возраста и тяжести состояния. Врачи «1 наркологического» не просто избавляют человека от наркотической зависимости, но и помогают ему вернуться в нормальную жизнь и адаптироваться в обществе. Для этого в клинике есть все необходимые условия, в том числе и полная конфиденциальность.
Как известно, первый шаг к избавлению от зависимости – это признание своей проблемы. С наркоманами это очень сложно осуществить. Родственники могут тратить массу усилий на это, но ни слёзы, ни крики обычно не действуют. Это очень распространённая проблема, поэтому в «1 наркологическом» центре есть специально подготовленные специалисты, задача которых – убедить наркомана начать лечение. Психолог проконсультирует родственников пациента, объяснит им, как поддерживать необходимую для лечения мотивацию.
В дальнейшем, в процессе лечения, родственники наркомана могут посещать специальные бесплатные группы помощи, где с ними тоже работают психологи. Это важная часть терапии, так как в дальнейшем человек возвращается в свою семью и от того как будут складываться его отношения с близкими во многом зависит будет ли его жизнь трезвой.
Учитывая особенности психики наркозависимых, нужно понимать, что очень многое может привести к срыву. Поэтому после лечения необходима реабилитация с проживанием в стационаре. Длительность определяется индивидуально. При этом пациент не изолируется от общества, как это иногда практикуется. Задача реабилитации в том, чтобы человек снова стал частью социума, приобрел здоровые привычки, навыки общения и смог потом сам жить без наркотиков. В центре каждому пациенту подбирается своя программа реабилитации, оказывается помощь в приобретении профессии, в трудоустройстве.
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