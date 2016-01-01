Коктейли Energy Diet: на пути к здоровому и подтянутому телу

В современном мире так легко быть мобильным: беспроводной интернет и умные гаджеты позволяют нам работать и быть на связи в режиме 24/7. Но пребывая в состоянии многозадачности слишком долгое время, мы забываем о таких простых вещах, как правильная и сбалансированная еда, движение и даже сон.

Хорошо, что вместе с высокими технологиями в нашу жизнь приходят и умные бытовые решения. Одно из таких — система питания от компании NL International. Так, например, выведенные на рынок коктейли Energy Diet решили проблемы миллионов людей.

В чем секрет успеха Energy Diet? Все просто: соблюдение баланса полезных веществ и микроэлементов, а также быстрое и легкое приготовление. Но и это не все: готовый коктейль — это также здоровая и вкусная трапеза. Классические ваниль или кофе, сладкие малина и клубника, необычный банан и горячий шоколад — просто подберите баночку под свое настроение!

Правильное питание — залог здоровья

Одно из основных преимуществ коктейлей — правильно подобранные компоненты, которые полностью отвечают принципам здоровой еды. В составе Energy Diet — необходимые организму белки, ненасыщенные жирные кислоты, комплекс углеводов, ферменты, 23 витамина и минерала и многое другое. И при этом одна порция такого коктейля — это полезный прием пищи при минимальной калорийности, всего 210 ккал.

Другими словами, первый плюс коктейля от Energy Diet — быстрое привыкание к здоровому питанию при минимуме потраченных времени и сил.

Теряйте лишние килограммы с удовольствием

Второй плюс — включив коктейль в свой дневной рацион, вы получаете возможность скорректировать вес. Чтобы скинуть лишние килограммы, теперь не нужно продумывать меню на неделю вперед и проводить часы у плиты. Достаточно к физическим нагрузкам «замешать» коктейль Energy Diet вашего любимого вкуса.

Как результат — улучшенный обмен веществ, потерянные килограммы и сантиметры, и все это без голодных обмороков и приступов гастрита.

Быть в форме — это просто

Устали после силовой тренировки в зале? Свежая порция Energy Diet снабдит вас энергией и поможет ускорить восстановительный процесс в мышцах. При этом коктейль также станет дополнительным инструментом в строительстве новых клеток вашего тела. И это, несомненно, еще одни повод обратить свое внимание на линейку продуктов от NL International.

Сотни россиян уже попробовали Energy Diet и убедились: путь к здоровому и красивому телу еще никогда не был таким приятным! Готовы убедиться в этом прямо сейчас?

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