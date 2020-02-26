Когда пора остановиться, или что такое хроническая усталость

Темпы современной жизни диктуют свои правила, мы все время куда-то спешим, мало спим и едим на бегу. Длиннющие списки дел не позволяют остановиться и отдохнуть. В результате можно заработать хроническую усталость.

От обычного утомления это состояние отличается в первую очередь тем, что отдых не помогает. Даже после ночного или дневного отдыха человек чувствует себя вымотанным, энергии нет. Настроение тоже становится пониженным. Может быть мышечная слабость, замедленность движений, заторможенность мышления, перепады настроения и приступы агрессии. Бывают и другие симптомы, например, снижение полового влечения, головные боли, тахикардия.

Что же рекомендуют медики при синдроме хронической усталости?

В первую очередь, остановиться и снять с себя как можно больше дел. Оставить самое необходимое. Взять отпуск, уехать и, желательно, на достаточно длительное время.

Пройти обследование. Хроническая усталость это уже нарушение. Часто при таком состоянии нарушен баланс гормонов, и это может провоцировать утомляемость. Анемия тоже вызывает похожие симптомы.

Кроме того, под хроническую усталость, учитывая многообразие симптомов, могут маскироваться и какие-то физические недуги. Поэтому осмотр врача необходим. Часто рекомендуется пропить специальные аппараты, например те, что предлагает "ЗАО ФЕРМЕНТ".

Обязательно наладить режим дня. Электрический свет, который продлил светлое время суток, заставляет человека бодрствовать дольше, чем надо. И отдельное «спасибо» за нарушение сна и развитие хронической усталости надо сказать гаджетам – они лишают людей полноценного сна. А восстановить сон просто необходимо. Иногда для этого может потребоваться помощь: аутотренинг, психотерапия, медикаменты.

Следить за питанием. Пустые калории и сахар в больших количествах тоже провоцируют повышенную утомляемость, так как не дают энергию и провоцируют воспаления в организме. Нужны здоровые продукты. Кроме того, очень полезными будут природные биологически активные добавки и витамины. Часто в таких случаях рекомендуют пантогематоген. Он окажет тонизирующий эффект, насытит организм аминокислотами, минералами, улучшит кроветворение, а значит и повысит количество кислорода в крови.

Добавить физические нагрузки. Как ни странно, они помогают. Только не нужно ставить рекорды, усердствовать с силовыми тренировками. А вот после прогулки, йоги, плавания в бассейне станет лучше.

Кто чаще всего становится жертвой такого состояния?

Это люди разного возраста с высоким уровнем личной ответственности, которые не могут или не хотят «махнуть рукой» на какие-то дела, остановиться вовремя. В группе риска и те, чьи профессии предполагают постоянное напряжение.