Как уберечь подростков от алкогольной и наркотической зависимости

Врачи единодушны во мнении: любую зависимость легче предотвратить и надо приложить для этого все усилия. А начинать надо как можно раньше. Ведь сейчас, по статистике, дети впервые пробуют алкоголь, а иногда и наркотики еще в школе, в возрасте 12-15 лет. Но почему один человек становится зависимым, а другой нет?

К слову, наркотическая зависимость у молодого человека может сформироваться в очень короткие сроки, буквально от 10 дней до месяца. Это зависит от личной восприимчивости и вида наркотического вещества. А если близкий человек, сын или дочь, уже попали в зависимость и все признаки налицо?

Тогда нужно как можно быстрее обратиться за помощью к специалистам. Например, в «Центр здоровой молодёжи» https://www.czm.su/ по телефонам 88003332007 ( по России), а для жителей Москвы и Московской области +74991132087.

Почему человек становится зависимым? На этот вопрос нет простого ответа. Так как в формировании зависимости задействовано много механизмов. Играет свою роль генетика: если в семье есть алкоголики или наркоманы, то у их детей шанс стать зависимыми очень высок. Имеют значение и другие факторы: как протекала беременность и роды у матери, были ли родовые травмы, а позже сотрясения мозга.

Но самую важную роль играют отношения в семье между родителями и детьми.

Во-первых, если в семье принято пить спиртное и курить, то у детей формируется представление о том, что «расслабляться» таким образом – норма. И если склонность к зависимости есть, то в будущем такая установка может привести к беде.

Доверие, любовь и разумный контроль. Если родители слишком заняты, мало общаются с ребенком, ничего не знают о нем, ведут себя деспотично, или чрезмерно опекают – все это может привести к проблемам в будущем. Дети в таких семьях часто обладают неустойчивым характером и слабой волей, легко попадают под чужое влияние.

Наличие совместных семейных увлечений и собственного хобби. Если в жизни человека есть занятие, которое делает его счастливым, занимает время, то это хорошая профилактика любого вида зависимости, так как часто употребление наркотиков и алкоголя начинается, как попытка сделать свою жизнь более интересной, яркой и счастливой.

Большую роль играет окружение. Если речь идет о подростке, важно, чтобы родители видели его друзей, знали, с кем он общается. Причем, «плохой компанией» могут оказаться вовсе не пацаны из подворотни, а дети вполне благополучных и состоятельных родителей.

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