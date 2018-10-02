Как у россиян обстоят дела со слухом?

Не только клабберы или ди-джеи страдают сегодня в России от потери слуха. Да, громкая музыка и постоянный звуковой и шумовой фон в клубах быстрее может привести к ранней глухоте у музыкантов или певцов, ди-джеев и любителей клубных вечеринок. Но существует и множество других причин, по которым рано или поздно у человека может обнаружиться глухота на одно или сразу на оба уха.

По статистике в России участились случаи глухоты у новорожденных и у взрослых. Одни объясняют это ухудшающейся экологической обстановкой, другие инфекционными заболеваниями, третьи – городским шумом и прослушиванием музыки в наушниках или рядом с мощными колонками.

Причины глухоты у россиян и статистические данные

Одной из основных причин остаются возрастные изменения. С возрастом у большинства людей в силу определенных внутренних изменений слух начинает ухудшаться. Особенно это касается тех, кто дополнительно длительное время подвергался излишнему воздействию производственных шумов или громких звуков.

Но кроме возрастных естественных изменений существует еще целый ряд причин, способных привести к глухоте:

генетическая предрасположенность (половина случаев отсутствия слуха у новорожденных объясняется именно этим фактором);

наличие рецессивного гена у родителей, что провоцирует развитие тугоухости у 90% детей еще на момент их рождения;

болезни матери, такие как герпес, краснуха, цитомегаловирус, сифилис и другие – вызывают глухоту у новорожденных в 10% из общего числа;

детские и взрослые инфекции, такие как менингит, ветрянка, корь и другие, а также последствия приема некоторых медицинских препаратов – до 20% всех случаев глухоты.

Но, в любом случае, около 20% обнаруженных отклонений в слухе проявляется по неизвестным причинам.

В итоге, из 900 новорожденных в роддоме один обязательно оказывается глухим. По статистическим данным за 2017 год в России проживает свыше 13 миллионов человек с теми или другими нарушениями слуха, и один миллион из них приходится на детей.

Программа наставничества YouHear

Понимая все возрастающую проблему, связанную с потерей слуха у детей и взрослых, здравоохранение РФ позаботилось о запуске нескольких программ, позволяющих более эффективно содействовать уменьшению подобных заболеваний. Так, обязательной стала в роддомах программа аудиологического скрининга, позволяющая выявить проблемы со слухом у новорожденных буквально с первых дней рождения.

Не менее эффективной оказалась и программа наставничества для глухих – YouHear. Те отдельные личности, целые семьи, кто столкнулся в прошлом и продолжает сталкиваться в настоящем с подобной проблемой, оказывают помощь себе подобным. Они делятся опытом прохождения по нелегкому пути глухоты. Они оказывают действенную поддержку друг другу. Только пережившие схожий опыт могут помочь избежать ошибок и вовремя подстраховать тех, кто только вступил на этот путь.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ?

ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ