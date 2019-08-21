Как там у классика: "Времени пение берет самую малость, а пользы, между прочим, целый вагон"

"МК-Латвия" пишет: профессор Стокгольмского университета Тёрес Теурель заявил, что пение в хоре позволяет защититься от стресса и объяснил, как эта взаимосвязь обусловлена с физиологической точки зрения. По его мнению, для сохранения психического равновесия петь в хоре следует раз в неделю.
Как пояснил эксперт, хоровое пение требует особой работы мышц, сокращающихся при дыхании — в частности, тех, что расположены в брюшной полости. Это активирует блуждающий нерв, который, в свою очередь, заставляет музыку более непосредственно влиять на лимбическую систему головного мозга. Все это позволяет ощутить сильные положительные эмоции и получить порцию «гормонов счастья», при этом снизив уровень стресса.
Если нет хора, пение соло тоже будет полезно для здоровья и настроения
При этом ученый отметил, что хоровое пение может оказывать и более «общее» положительное влияние на состояние человека — согласно результатам некоторых исследований, пожилые люди, поющие в хоре, в среднем могут похвастаться лучшим состоянием здоровья, чем те, у кого нет такого хобби.
Специалист не стал отрицать, что в определенных ситуациях участие в хоре может вызвать и негативные эмоции — например, если кто-то другой в этом хоре фальшивит или если у самого поющего заболело горло.
Впрочем, Теурель считает, что значительная часть проблем такого рода либо исчезает сама со временем, либо решается путем смены хора. По мнению ученого, хоровое пение ни в одном отношении не представляет собой прямую опасность для здоровья, в то время как польза от него, пусть пока и не изучена в полной мере, является почти несомненной.
Полгода назад группа ученых из Испании, а также ряда других стран Европы и Северной Америки, выяснила, почему людям в принципе нравится музыка, в то время как среди других биологических видов подобная особенность встречается редко. Как оказалось, за этот вид удовольствия в организме людей «отвечает» дофамин.
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