Как спасти руки от сухости зимой?

Если глаза называют зеркалом души, то руки - это зеркало всей нашей жизни, по которому можно многое определить, от возраста их обладателя и до его привычек. Если за ними правильно ухаживать, они могут стать одним из самых сильных оружий нашей красоты. Специалисты говорят, что самое важное - это защита, увлажнение и правильный уход. Особенно в зимний период, когда руки уязвимы в большей степени.

1. Носите перчатки. Пусть у ваших рук будет защита. Зимой, выходя из дома, надевайте теплые перчатки. Всегда надевайте резиновые перчатки, занимаясь домашней работой или моя посуду, чтобы защититься от горячей воды и химических средств. А в спортзале надевайте тренировочные перчатки. Они не только впитывают пот, но и предотвращают появление мозолей от тренажеров.

2. Мойте руки. Особенно в период эпидемии гриппа, частое мытье - неизбежное зло. Но не любое мыло подойдет. Обычное мыло содержит слишком много вредных для кожи химических веществ. Лучше пользоваться более мягким, лучше жидким мылом.

3. В борьбе с микробами не погубите и руки. Дезинфицирующие средства бывают щадящими, но чаще всего они не приносят ничего, кроме вреда. Попробуйте использовать средства, содержащие увлажняющие компоненты, такие как витамин Е и алоэ. Они расправляются с микробами, оставляя при этом кожу мягкой и гладкой.

4. Кутикулы. Идеально обрезанные кутикулы придают рукам здоровый вид. Но не пытайтесь обрезать их дома самостоятельно - доверьтесь профессионалам в салоне красоты. Дома же можно воспользоваться мягким скрабом для рук. После скраба щедро вотрите масло для кутикул.

5. Увлажнение. Невозможно перестараться в увлажнении рук, особенно зимой. Втирайте питательный крем на основе масла ши каждый день. И при этом делайте своим уставшим от работы и компьютера рукам приятный массаж. Капните кремом на одну ладонь, сцепите их замком и растирайте одну ладонь большим пальцем второй. Повторите и со второй рукой, а затем вотрите крем и во внешнюю сторону кистей, в каждый палец отдельно.

6. Маникюр. Регулярно делайте маникюр, либо в салоне, либо дома. За красивыми руками - и ухаживать приятней.

Выбор косметических средств для ухода сегодня огромен. Например, на сайте интернет магазина Натура Сиберики можно найти 26 вариантов кремов для рук на все случаи жизни. И это только в одном бренде! Поэтому всегда ищите свой вариант ухода, который наиболее вам подходит.

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