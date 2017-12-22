Как снова войти в ритм занятий спортом, не навредив при этом здоровью?

После перерыва в спорте, будь то после отдыха или по причине болезни, мало кто знает, как правильно возвращаться к тренировкам. У большинства людей во время отпуска абсолютно отсутствует желание вставать рано утром на пробежку или искать в окрестностях спортзал. Однако паузы при занятии спортом могут принести вам вред. Поэтому не будет лишним ознакомиться с тем, как начать тренироваться без вреда для здоровья.

Что творится с мышцами во время перерыва в спорте?

Реакция организма на отсутствие физических нагрузок будет напрямую зависеть от времени перерыва. Если не заниматься спортом всего лишь неделю, тогда беспокоиться за состояние мышц и тела не нужно. За такой срок как раз наоборот можно дать мышцам отдохнуть и регенерироваться после возможных повреждений, особенно если тренировки упорны и регулярны. Мышцы начинают терять силу и форму только по прохождении десяти дней с момента перерыва. В таком случае важно не откладывать надолго возобновление физических нагрузок, ведь чем дольше затягивать с этим занятием, тем тяжелее будет вернуть прежнюю форму.

Если не заниматься на протяжении месяца, то мышцы уменьшаются в объеме и теряют силу. К тому же такой длительный перерыв может снижать выносливость, потому что количество углевода в мышцах снижается. Отсутствие физических нагрузок на протяжении одного месяца уменьшает мышечную память, поэтому быстро восстановиться можно только в том случае, если за плечами имеется большой опыт в спорте. Если же занятия спортом вошли в вашу жизнь недавно, то длительные перерывы плохо повлияют на координацию движений.

Чем могут быть опасны перерывы в тренировках?

Если по какой-то причине было необходимо оставить на месяц занятия спортом, в этом также есть плюсы. Организм за этот период сможет возобновить силы и энергию, а в мышцах восстановятся все повреждения. Также такой перерыв можно применять для того, чтобы сменить вид спорта или просто добавить еще один.

Если же главная цель в занятиях спортом – получить красивое тело с разными рельефами, то такие перерывы помимо того, что не принесут пользы, еще и перечеркнут все достигнутые результаты.

Кроме этого, если откладывать на какое-то время занятия спортом, то может прийти лишний вес, ведь жировая ткань начинает возвращаться, а мышечная наоборот – становится меньше. Если вообще нет никакой возможности для тренировок, чтобы не набрать лишние килограммы необходимо питаться здоровыми продуктами с низким содержанием калорий. В дополнение каждому спортсмену, независимо от того, профессионально он занимается или как любитель, необходима страховка от несчастных случаев для тренировок и соревнований.

Как возобновить занятия спортом, не принося при этом вреда здоровью?

Когда уже решено идти на тренировку или на пробежку после отдыха, первоначально следует определиться с нагрузкой. Режим тренировок, которому следовал человек до перерыва может привести к травмам мышц и растяжению связок. Потому начинать тренировки необходимо с небольших нагрузок, увеличивая нагрузки со временем.

Также после перерыва не будет лишним делать утром зарядку. Фитнес инструкторы советуют входить в активный образ жизни при помощи бега и занятий в спортзале с небольшими весами. Нагружать организм после отдыха нужно не более 3 раз в неделю.

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