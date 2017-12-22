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Как снова войти в ритм занятий спортом, не навредив при этом здоровью?
Агнесса ЛИ   
22 Декабря 2017 г.
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Как снова войти в ритм занятий спортом, не навредив при этом здоровью?

После перерыва в спорте, будь то после отдыха или по причине болезни, мало кто знает, как правильно возвращаться к тренировкам. У большинства людей во время отпуска абсолютно отсутствует желание вставать рано утром на пробежку или искать в окрестностях спортзал. Однако паузы при занятии спортом могут принести вам вред. Поэтому не будет лишним ознакомиться с тем, как начать тренироваться без вреда для здоровья.

Что творится с мышцами во время перерыва в спорте?

Реакция организма на отсутствие физических нагрузок будет напрямую зависеть от времени перерыва. Если не заниматься спортом всего лишь неделю, тогда беспокоиться за состояние мышц и тела не нужно. За такой срок как раз наоборот можно дать мышцам отдохнуть и регенерироваться после возможных повреждений, особенно если тренировки упорны и регулярны. Мышцы начинают терять силу и форму только по прохождении десяти дней с момента перерыва. В таком случае важно не откладывать надолго возобновление физических нагрузок, ведь чем дольше затягивать с этим занятием, тем тяжелее будет вернуть прежнюю форму.

Если не заниматься на протяжении месяца, то мышцы уменьшаются в объеме и теряют силу. К тому же такой длительный перерыв может снижать выносливость, потому что количество углевода в мышцах снижается. Отсутствие физических нагрузок на протяжении одного месяца уменьшает мышечную память, поэтому быстро восстановиться можно только в том случае, если за плечами имеется большой опыт в спорте. Если же занятия спортом вошли в вашу жизнь недавно, то длительные перерывы плохо повлияют на координацию движений.

Как снова войти в ритм занятий спортом, не навредив при этом здоровью?

Чем могут быть опасны перерывы в тренировках?

Если по какой-то причине было необходимо оставить на месяц занятия спортом, в этом также есть плюсы. Организм за этот период сможет возобновить силы и энергию, а в мышцах восстановятся все повреждения. Также такой перерыв можно применять для того, чтобы сменить вид спорта или просто добавить еще один.

Если же главная цель в занятиях спортом – получить красивое тело с разными рельефами, то такие перерывы помимо того, что не принесут пользы, еще и перечеркнут все достигнутые  результаты.

Кроме этого, если откладывать на какое-то время занятия спортом, то может прийти лишний вес, ведь жировая ткань начинает возвращаться, а мышечная наоборот – становится меньше. Если вообще нет никакой возможности для тренировок, чтобы не набрать лишние килограммы необходимо питаться здоровыми продуктами с низким содержанием калорий. В дополнение каждому спортсмену, независимо от того, профессионально он занимается или как любитель, необходима страховка от несчастных случаев для тренировок и соревнований.

Как снова войти в ритм занятий спортом, не навредив при этом здоровью?

Как возобновить занятия спортом, не принося при этом вреда здоровью?

Когда уже решено идти на тренировку или на пробежку после отдыха, первоначально следует определиться с нагрузкой. Режим тренировок, которому следовал человек до перерыва может привести к травмам мышц и растяжению связок. Потому начинать тренировки необходимо с небольших нагрузок, увеличивая нагрузки со временем.

Также после перерыва не будет лишним делать утром зарядку. Фитнес инструкторы советуют входить в активный образ жизни при помощи бега и занятий в спортзале с небольшими весами. Нагружать организм после отдыха нужно не более 3 раз в неделю.

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