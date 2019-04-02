Как правильно заниматься бегом?

Бег - это один из распространенных видов спорта, позволяющий держать форму, повысить жизненный тонус. Для подобного вида спорта требуются некоторые навыки и правильность тактики занятий.

Важным этапом для начинающих бегунов считается выбор спортивной обуви, которая сможет обеспечить комфорт и практичность во время пробежки. При желании купить качественную обувь для бега рекомендуем ознакомиться с ассортиментом на сайте krossovki.kiev.ua. В интернет-магазине можно купить качественные кроссовки Puma по доступным ценам, как для бега, так и других видов спорта.

Польза бега для здоровья

Спортивный бег, как и любой вид спорта, может принести пользу и вред, поэтому очень важно знать основные принципы, которые помогут укрепить здоровье, сделать человека сильнее и более выносливым.

Бег считается самым простым и эффективным видом спорта, в процессе которого задействуются практически все структуры связочного и мышечного аппарата. Польза от данного вида спорта неоспорима:

улучшает кровообращение;

обеспечивает внутренние органы и системы кислородом;

способствует очищению организма от вредных токсинов и шлаков;

нормализует обменные процессы;

снижает уровень холестерина в крови;

укрепляет работу сердечно – сосудистой системы;

нормализует деятельность нервной и эндокринной системы.

Это далеко не все положительные свойства бегового спорта. Он оздоравливает душу и тело, позволяет обрести идеальные формы, избавится от лишних килограмм и других проблем со здоровьем. Однако для достижения всех результатов, важно правильно подготовится к беговому спорту.

Правила спортивного бега

Целью беговых тренировок чаще всего выступает сжигание лишних калорий, профилактика сердечных патологий, повышение жизненного тонуса. Чтобы польза бега принесла максимум пользы, нужно правильно к нему подготовится. Общие правила нужно соблюдать как начинающим бегунам, так и профессиональным спортсменам.

Экипировка

Чтобы заниматься беговым спортом специальной одежды не нужно, но к выбору спортивной обуви нужно подходить внимательно. Предпочтение лучше отдать кроссовкам, поскольку они плотнее удерживают стопу и амортизируют движения. Для бега в парке, где ровная поверхность хорошо подойдут и кеды Puma. Главное чтобы обувь подходила по размеру, была удобной и комфортной во время бега.

Одежду нужно выбирать по погоде и времени года. Она также должна быть удобной: спортивный костюм, шорты, лосины. В холодное время года обязательно нужно одевать ветровку, шапку. Не нужно перегреться, но и стоит защищать тело от сквозняков и холодного ветра.

Хорошо на беговые пробежки брать наручные часы с таймером и секундомером. Они помогут замерять достижения, подсчитывать дистанцию, среднюю скорость, количество израсходованные калорий.

Разминка

Перед любыми физическими нагрузками требуется разминка, которая поможет задействовать и разработать мышцы, суставы и связки. Для разминки достаточно сделать несколько приседаний, прыжков на месте, наклонов в стороны, отжиманий. Это поможет мышцам разогреться, ускорить кровообращение, активизировать подачу кислорода к тканям. Разминка должна быть небольшой, выполнятся с ровным дыханием.

Дыхание

В процессе бега важное внимание стоит уделить дыханию. Оно поможет в полном объеме обеспечить клетки организма и головного мозга кислородом. Если дыхание неправильное, бегут уже через несколько метров бега ощутит усталость, отдышку и потерю сил.

Чтобы этого не произошло, дышать нужно равномерно: вдыхать носом, выдыхать ртом. Глубина дыхания зависит от скорости бега и особенностей организма. Каждый человек занимающийся бегом сможет самостоятельно определить глубину дыхания, темп и амплитуду вдохов и выдохов.

Питание и питьевой режим

Профессиональные спортсмены советуют бегать натощак. Употребление пищи или большого количества воды перед бегом будет вызывать тяжесть в животе, могут появиться боли и выраженный дискомфорт. Более того при полном желудке и беге происходит нагрузка на поджелудочную железу, нарушается процесс пищеварения. Именно поэтому многие специалисты рекомендуют утренние пробежки до завтрака.

Важное внимание уделяется питьевому режиму. Пить можно только чистую негазированную воду, она помогает восполнять объем жидкости, которую человек теряет вместе с потом при пробежках. Пить воду в небольшом количестве можно во время передышек, а после бега не стоит себя ограничивать в воде.

Место для пробежек

Бегать лучше на свежем воздухе – парк, стадион, сквер. В ряде исключения можно выбирать спортзал, когда на улице дождь или сильный холод, а нарушать режим тренировок нет желания. Многие предпочитают бегать возле дома, поскольку это удобно. Не рекомендуется бегать возле проезжей части, поскольку излишняя пыль может нарушить дыхание.

Техника бега

В процессе бега нужно соблюдать некую технику, которая позволит исключить излишнюю нагрузку на организм:

Плечи должны быть ровными и расправленными.

Мышцы нужно расслабить, поскольку при сильном напряжении быстро чувствуется усталость.

Правильно держать руки – несильно сожмите кисти в кулаки.

Локти нужно согнуть, держать ближе к туловищу.

Легкое и ритмичное движение рук.

Шаги не слишком большие.

Рекомендации для начинающих

Новичкам рекомендуется использовать специальную программу беговой тренировки, которая поможет без значительных затрат энергии принести максимум пользы для здоровья. Рекомендуем ознакомиться с несколькими правилами для начинающих бегунов:

В первые дни тренировок бег не должен превышать 10 минут. При появлении усталости нужно замедлить бег или перейти к быстрому шагу.

С каждым новым днем увеличивайте время пробежки до 20 минут и дистанцию. После нескольких недель тренировок время для бега можно увеличить до 40 минут.

Тренировки нужно проводить 3 – 4 раза в неделю или при хорошем самочувствии ежедневно.

Для увеличения нагрузки можете взять в руки легкие гантели или надеть на плечи небольшой рюкзак.

Меняйте маршруты и время тренировок.

После нескольких недель систематических занятий попробуйте интервальный бег. Он отлично подходит для сжигания жира и тренировки сердечной мышцы. Интервальный бег состоит из чередования большой и малой скорости. К примеру, сначала нужно бежать в медленном режиме, затем ускориться, потом опять замедлить бег.

До и после пробежки делайте небольшую разминку.

Если в процессе бега чувствуется упадок сил, одышка, нужно остановиться, попить воды, отдышаться и по возможности продолжить бег в медленном темпе.

Занимайтесь бегом нужно правильно, только тогда можно достигнуть желаемых результатов, получить удовольствие, улучшить общее состояние здоровье, добиться отличных форм, обеспечить организм энергией и жизненной силой.

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