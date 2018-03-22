Как правильно выбрать инвалидную коляску?

Это действительно «не роскошь, а средство передвижения» - человеку должно быть комфортно находиться в коляске, он должен без затруднений взаимодействовать с ней как в домашних условиях, так и в уличных. Если коляска выбрана верно, последствия от долгого сидения и передвижения в ней не нанесут существенного вреда организму.

Выбирая нужное приспособление, учитываем:

состояние организма, физические возможности и специфику недомоганий нашего «пассажира»;

условия эксплуатации изделия (в помещениях или на свежем воздухе, исключительно в ровно заасфальтированном дворе или на природе).

Затем замеряем:

длину ног будущего пассажира;

ширину (и глубину) сиденья;

высоту - «трона», спинки, поручней-подлокотников.

Оптимальные условия при покупке этого транспортного средства - выбирать его вместе с тем, кто намерен им пользоваться, чтоб человек сам оценил, удобно ли ему сидеть и передвигаться, на нужной ли высоте находятся подлокотники и подножка, не слишком ли ему тесно или, наоборот, просторно в инвалидной коляске, как «чувствуют себя» его руки, ноги, спина, шея.

Не забывайте: пожилой и больной человек и так ограничен в движении — неправильно подобранная по размерам коляска заставит его даже те движения, что ему доступны, делать с усилием. Не говоря уже о риске травматизма.

При недостаточной глубине сиденья, пациент рискует выпасть из коляски вперед. При малой высоте спинки — завалиться вместе с коляской назад. Если ему неудобно и он опирается на одну сторону — коляска рухнет набок!

Обязательно соотнесите ширину коляски с размерами дверных проемов (сложите ширину нижней внутренней рамы и колес).

Особенности моделей

Далее обращаем внимание на:

Тип коляски — механическая или электрическая. Механическая подойдет выносливому человеку с сильными руками — он сам будет обеспечивать передвижение, вращая колеса. Электрическая работает от электропривода, для обращения с ней почти не приходится прикладывать физических усилий (управляется с пульта). Она идеальна для ослабленных, тяжко больных людей — но стоимость у нее намного выше. Также существуют так называемые «активные» коляски — для самых мобильных, в такой пожилой человек может даже заниматься спортом. Подлокотники — подвижные или фиксированные. Выпускаются модели с регулируемыми по высоте, откидными, съемными подлокотниками — они способствуют быстрой посадке и высадке из коляски. Фиксированные — очень надежны. Шины — они могут быть цельнолитыми или пневматическими и предназначены для разных поверхностей. На литых шинах оптимально перемещаться по ровным и твердым поверхностям — любое даже мелкое препятствие под колесами приведет к встряске. Так что кататься в такой коляске лучше по полу — то есть в помещениях. Пневмошины используются на улице, так как прекрасно амортизируют мелкие «недостатки» дороги. Но за пневматическими шинами придется следить — вовремя подкачивать, по необходимости менять.

Если случится покупать бывшую в употреблении коляску с рук (такое часто практикуется) — обязательно убедитесь в ее полнейшей исправности! Пользоваться коляской с поломками для пожилого нездорового человека опасно.

Расскажите об этом своим друзьям!

ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ?

ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ