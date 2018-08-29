Как правильно измерять давление

Артериальное давление – важный показатель, по которому можно определить здоровье сердечно-сосудистой системы человека. Очень важно проводить периодические замеры давления у детей, беременных женщин и пожилых людей. Это позволяет контролировать работу их сосудов и по необходимости вовремя обратиться на консультацию к врачу.
В наше время существует большой выбор способов измерения давления. Часы с измерением давления – современный способ узнать о показателе своего давления в любом месте и в любое время.
Измерение автоматическим тонометром
Автоматический тонометр является наиболее легким и эффективным способом для проведения замеров. Преимущества такого способа измерения:
- простота использования;
- возможность производить замеры самостоятельно в домашних условиях;
- минимальная погрешность измерения.
Автоматический тонометр – чувствительный прибор для замеров, поэтому требует соблюдения определенных правил во время измерения. Это позволит получить максимально точные данные. Подготовительный процесс и алгоритм измерения давления:
- Замеры проводят в максимально спокойном состоянии. Если вы недавно перенервничали или занимались тяжелой физической работой, необходимо отдохнуть на протяжении получаса. Непосредственно перед самими замерами следует полностью расслабиться в течение 5 минут на диване или кресле.
- Перед проведением замеров запрещается употреблять алкоголь, кофе, чай, энергетические напитки, а также курить.
- Полный мочевой пузырь может увеличить давление на несколько единиц.
- Сядьте в кресло, обопритесь на спинку стула и расслабьтесь. Займите удобное положение, не скрещивайте ноги.
- В процессе замеров одежда не должна мешать и сдавливать кровеносные сосуды руки.
- Рука должна находиться на столе и обязательно опираться. Трубка тонометра находится по центру локтевого изгиба.
- Нажмите кнопку для измерения. В это время не шевелитесь и не разговаривайте.
Артериальные показатели выводятся на экран тонометра. Такой способ подходит в тех случаях, когда не нужны срочные быстрые замеры. Верхняя цифра показывает значения систолического давления, нижняя – диастолического показателя. На мониторе также высвечивается пульс.
Часы для измерения показателя давления
За последние годы популярность умных часов и браслетов сильно возросла. Распространенность здорового и активного образа жизни позволяет задумываться все большему количеству людей о состоянии своего здоровья. Кроме функции измерения давления крови, такие гаджеты имеют возможность проследить количество пройденных шагов, употребленных калорий, контролируют длительность сна. Преимущества умных часов с функцией измерения давления:
- удобство использования;
- возможность измерять давление при любой необходимости;
- наличие дополнительных важных функций;
- разнообразие моделей;
- компактность.
Существенным недостатком умных часов является невысокая точность показателей давления. Наиболее точные данные возможно получить при помощи автоматического или полуавтоматического тонометра, поэтому использовать только часы для пенсионеров или молодых гипертоников не рекомендуется. Для них умные часы могут играть роль дополнительного устройства.
Умные гаджеты будут эффективными помощниками для спортсмена и просто активного человека на протяжении дня. Приобрести достойную модель с точными замерами для медицинских целей возможно у производителей Германии, Японии и Швейцарии, однако, стоимость таких часов будет соответствующая.
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