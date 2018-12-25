Как часто нужно заниматься фитнесом?

Перед тем, как посвятить свободное время фитнесу, многие задают одни и те же вопросы. Их беспокоит, как долго и часто нужно заниматься, сколько длится тренировка и т.д. Для начала стоит отметить, что лучшего эффекта добиваются те, кто посещают спортзал. Поэтому стоит выбрать фитнес рядом и приступать к тренировкам.

Среди преимуществ занятий в фитнес-клубе стоит выделить такие:

соответствующая атмосфера — все посетители объединены одной целью, что мотивирует на достижение результата;

наличие необходимого спортивного оборудования (тренажеры и инвентарь);

обмен информацией с более опытными товарищами по залу;

помощь профессиональных тренеров.

Минимальное и максимальное время для анаэробной тренировки

Даже непрофессионалам известно, что занятия в фитнес-клубе делятся на анаэробные (силовые) и кардиотренировки. Силовым занятиям следует посвящать не менее двух часов в неделю. Уже через несколько месяцев можно будет увидеть результат.

Естественно, эти два часа разбиваются на 3 или 4 занятия в неделю. То есть, при каждом посещении зала анаэробным упражнениям уделяется 30 минут. Не стоит забывать, что это минимальное время. Если организм находится в оптимальной форме, то такого времени будет достаточно для ее поддержания. Если нужен прогресс, то потребуется больше времени. Не стоит посвящать анаэробным упражнениям более 5 часов в неделю. Правильно тренируйтесь, этого будет достаточно.

Сколько занимают кардиотренировки?

Для кардиотренировок потребуется час в неделю. Этот час так же разделяют на три занятия по 20 минут. Этого достаточно, чтобы поддерживать сердечно-сосудистую систему в норме. Два занятия должны проходить при постоянном пульсе, а одно — с интервальным.

Максимальное время для кардиотренировок в неделю — 4 часа. Итого, в фитнес-клубе лучше всего заниматься по 3-4 раза в неделю, а каждое посещение должно занимать 1,5-2 часа. Естественно, речь идет не о профессиональных спортсменах, а о тех, кто решил привести себя в порядок.

Почему не стоит заниматься дольше?

Некоторые новички ошибочно считают, что лучше, чтобы тренировка длилась дольше, но ходить в зал можно реже. Это в корне неправильно. Если мышцы не получают нагрузки в течение 72 часов, то они начинают атрофироваться. То есть, если между посещениями зала проходит более 3-х суток, то ни о каком прогрессе не может быть и речи. Аналогичный процесс наблюдается при переломах: если нога или рука была в гипсе больше месяца, то они неизбежно атрофируются и требуют реабилитации.

Таким образом, тренировка в фитнес-клубе у человека, который решил привести себя в оптимальную форму, должна занимать не более двух часов. Количество занятий — 3-4 раза в неделю. Нет никакой принципиальной разницы в упражнениях для мужчин и женщин. Главное — соблюдать график, посещать спортивный зал в одно и то же время. Дисциплина и правильный распорядок дня — важные факторы успеха. Если прибавить к ним еще и правильный режим питания, то результат не заставит себя ждать.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ?

ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ