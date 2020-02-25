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Исследование: проветривание от пыли воздух не очищает, увы
По инф. rosbalt.ru   
25 Февраля 2020 г.
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Проветривание не способно эффективно очистить воздух в помещениях. К такому выводу пришли ученые Университета Торонто, следует из материала, опубликованного в издании Science Advances.

Исследование: проветривание от пыли воздух не очищает, увы

Специалисты провели ряд экспериментов с участием добровольцев, которые должны были осуществлять повседневные дела в помещениях, после чего эксперты исследовали воздух, чтобы выявить самые часто встречающиеся в квартирах химические вещества. Затем комнаты проветривались, а после ученые вновь осуществляли замеры.

Оказалось, что сразу после проветривания помещения концентрация химических веществ действительно уменьшалась, однако в течение часа уровень загрязненности достигал первоначальной отметки.

Так происходит, потому что при проветривании пыль просто оседает на предметах, а после снова оказывается в воздухе, объясняют ученые.

Вывод? Очень простой: проветривать, конечно, надо. Но влажную уборку проветриванием никак не заменишь!

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По инф. rosbalt.ru

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