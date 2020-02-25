Исследование: проветривание от пыли воздух не очищает, увы

Проветривание не способно эффективно очистить воздух в помещениях. К такому выводу пришли ученые Университета Торонто, следует из материала, опубликованного в издании Science Advances.
Специалисты провели ряд экспериментов с участием добровольцев, которые должны были осуществлять повседневные дела в помещениях, после чего эксперты исследовали воздух, чтобы выявить самые часто встречающиеся в квартирах химические вещества. Затем комнаты проветривались, а после ученые вновь осуществляли замеры.
Оказалось, что сразу после проветривания помещения концентрация химических веществ действительно уменьшалась, однако в течение часа уровень загрязненности достигал первоначальной отметки.
Так происходит, потому что при проветривании пыль просто оседает на предметах, а после снова оказывается в воздухе, объясняют ученые.
Вывод? Очень простой: проветривать, конечно, надо. Но влажную уборку проветриванием никак не заменишь!
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