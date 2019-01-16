Ищете хорошего врача? Интернет в помощь

Вопрос "где найти хорошего врача" неизбежно возникает, когда случаются проблемы со здоровьем. Как, не потратив слишком много времени, попасть к компетентному специалисту, который сможет помочь.

На первый взгляд все просто: клиник становится все больше, особенно платных. Кто-то выбирает по принципу: чем дороже, тем лучше. Другие, наоборот, предпочитают государственную медицину. Конечно, можно воспользоваться соцсетями, спрашивать друзей и знакомых. Но есть и более «продвинутый» и надежный способ: специальные поисковые сервисы, причем многие из них настроены на поиск врачей в конкретном регионе, что очень удобно. Например, так организован поиск врачей в Казахстане. Здесь зарегистрировано около шести тысяч квалифицированных и проверенных врачей разного профиля. Есть подробные сведения о каждом специалисте: стаж и место работы, врачебная категория, квалификация, специализация, а также отзывы пациентов.

Сервис имеет несколько вариантов поиска и, что очень важно, возможность записи на прием к выбранному специалисту.



Поиск возможен:

По заболеванию. Это подходит в том случае, когда диагноз известен и нужно найти подходящего про профилю врача. Поисковик выдаст список подходящих специалистов с нужной специализацией, с указанием их места работы, всех прочих данных и отзывов.

По фамилии врача. Вариант на случай, если известно, что это хороший специалист, но нужно найти его координаты и записаться на прием.

По отрасли медицины. В этом случае поиск покажет всех врачей-аллергологов или гастроэнтерологов. У каждого врача указан рейтинг в соответствии с количеством положительных и отрицательных отзывов.

По клинике. Это пригодится, если диагноза нет и нужно качественное и полноценное обследование, анализы, диагностика. Тогда лучше выбрать многопрофильный медицинский центр по удобству расположения или наличию диагностического оборудования и специалистов. В поисковике будет указан адрес клиники, схема проезда, список врачей, телефон регистратуры.

Дополнительные возможности сервиса idoctor.kz: можно анонимно задать вопрос врачу онлайн и получить консультацию. Конечно, это не отменяет поход к врачу, зато можно узнать, к какому специалисту обратиться с теми или иными симптомами, какие могут понадобиться исследования. Но следует понимать, что заочно, не видя пациента, врач не имеет права ставить диагноз и, тем более, назначать лечение.

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