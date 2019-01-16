Ищете хорошего врача? Интернет в помощь

Вопрос "где найти хорошего врача" неизбежно возникает, когда случаются проблемы со здоровьем. Как, не потратив слишком много времени, попасть к компетентному специалисту, который сможет помочь.
На первый взгляд все просто: клиник становится все больше, особенно платных. Кто-то выбирает по принципу: чем дороже, тем лучше. Другие, наоборот, предпочитают государственную медицину. Конечно, можно воспользоваться соцсетями, спрашивать друзей и знакомых. Но есть и более «продвинутый» и надежный способ: специальные поисковые сервисы, причем многие из них настроены на поиск врачей в конкретном регионе, что очень удобно. Например, так организован поиск врачей в Казахстане. Здесь зарегистрировано около шести тысяч квалифицированных и проверенных врачей разного профиля. Есть подробные сведения о каждом специалисте: стаж и место работы, врачебная категория, квалификация, специализация, а также отзывы пациентов.
Сервис имеет несколько вариантов поиска и, что очень важно, возможность записи на прием к выбранному специалисту.
Поиск возможен:
По заболеванию. Это подходит в том случае, когда диагноз известен и нужно найти подходящего про профилю врача. Поисковик выдаст список подходящих специалистов с нужной специализацией, с указанием их места работы, всех прочих данных и отзывов.
По фамилии врача. Вариант на случай, если известно, что это хороший специалист, но нужно найти его координаты и записаться на прием.
По отрасли медицины. В этом случае поиск покажет всех врачей-аллергологов или гастроэнтерологов. У каждого врача указан рейтинг в соответствии с количеством положительных и отрицательных отзывов.
По клинике. Это пригодится, если диагноза нет и нужно качественное и полноценное обследование, анализы, диагностика. Тогда лучше выбрать многопрофильный медицинский центр по удобству расположения или наличию диагностического оборудования и специалистов. В поисковике будет указан адрес клиники, схема проезда, список врачей, телефон регистратуры.
Дополнительные возможности сервиса idoctor.kz: можно анонимно задать вопрос врачу онлайн и получить консультацию. Конечно, это не отменяет поход к врачу, зато можно узнать, к какому специалисту обратиться с теми или иными симптомами, какие могут понадобиться исследования. Но следует понимать, что заочно, не видя пациента, врач не имеет права ставить диагноз и, тем более, назначать лечение.
Загрузка...
ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ?
● Все новости о здоровье ● Болезни сердечно - сосудистой системы ● Болезни органов дыхания ● Болезни желудочно-кишечного тракта ● Эндокринные болезни, нарушения обмена веществ ● Болезни мочевыделительной системы ● Болезни костно-мышечной системы ● Мужское здоровье ● Женское здоровье ● Глазные болезни ● ЛОР-заболевания («Ухо-горло-нос») ● Болезни нервной системы ● Инфекционные и паразитарные болезни ● Травмы, отравления ● Детское здоровье ● Народная и нетрадиционная медицина ● Здоровое питание ● Полезные советы ● Секс в пожилом возрасте ● Долголетие ● Книги о здоровье ● Гимнастика для пожилых ●
ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Next
Prev
Простой способ проверить биологический возраст
Физиологи предлагают массу тестов, по которым можно проверить, насколько наш биологический возраст соответствует реальному. Один из самых простых - это наклоны. Он состоит из двух частей. Как его провести, ра...
В чем же польза клубники?
Того, кто не любит клубнику, наверняка, не существует. Ее потрясающий вкус, аромат и красочный внешний вид так и кричат: «Съешь меня, я вкусная». Помимо удовольствия, которое мы получаем при поедании этой яго...
Пусть суставы не хрустят
К сожалению, заболевание не выбирает возраст. Первый сигнал надвигающегося артроза – лёгкая и быстро проходящая болезненность, хруст или скрип суставов. Чаще всего артроз возникает у дам в 40–45, мужчины начи...
Об угарном газе и последствиях
Угарный газ нельзя увидеть или почувствовать, однако при большой концентрации угарный газ убивает человека в считанные секунды. Угарный газ, несмотря на свою ядовитость, никак не раздражает органов чувств — у...
Зарядка для пожилых
О пользе двигательной активности говорят многие врачи и целители. Гимнастические упражнения рекомендуется выполнять и в молодом, и в преклонном возрасте.
Предлагаем вашему вниманию комплекс упражнений, приме...
Перелом шейки бедра у пожилых
Диагноз перелом шейки бедра звучит грозно и ассоциируется в сознании людей с неминуемой неподвижностью, а то и смертью, если речь идёт о человеке преклонного возраста. Это действительно серьёзная травма, кото...
Зачем нужна растяжка и как тянуться правильно?
Йоги говорят: гибкость - это молодость. И по большому счету это правда. С возрастом способность к гибкости начинает постепенно угасать, сухожилия становятся менее эластичными, амплитуда движений уменьшается. ...
Если сердце бьется неровно...
Наше сердце может то замедлять частоту своих сокращений, то вдруг начинать бешено колотиться. Часто это бывает связано с аритмией – заболеванием, характерным, как правило, для пожилых людей. Вернуть сердцу пр...
Онколог о важных правилах профилактики рака
Вопросы, касающиеся онкологии, волнуют многих. Пожалуй, нет ни одного человека, близких которого не затронула бы эта больная тема. Словно тема войны. Именно ее нередко и напоминает жизнь самих пациентов или и...
Молочная сыворотка
Молочная сыворотка — побочный продукт, остающийся при производстве творога и сыра, но уже в Древней Греции были известны и активно использовались её лечебные свойства. Ещё Гиппократ открыл благотворное действ...