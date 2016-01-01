Икота-икота, иди на Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякого. Действительно, когда возникает икота, очень хочется, чтобы она побыстрее исчезла. Неприятное ощущение может посетить любого, и пожилого человека, и молодого. Икают даже младенцы в утробе матери, женщина может наблюдать это, так как живот начинает ритмично подергиваться. Более подробно об этом явлении (причины, как бороться, когда нужно насторожиться, о диагностике и разных методах лечения) можно прочитать вот на этом сайте: Prichin.net. Но собирали люди также просто интересные сведения об икоте. Вот некоторые из них.

Народные поверья

У разных народов на счет икоты существуют свои поверья. На Руси, например, икота считалась признаком того, что человека кто-то вспоминает, также это относили к проявлениям порчи или нечистой силы. Англичане считали, что если покрестить указательным пальцем правой руки носок на левой ступне, то неприятное явление исчезнет. Немцы придумали другой способ избавления от икоты. Для этого нужно было вырезать из бумаги крест и приложить его ко лбу.

Ну сколько уже можно икать!

Оказывается, делать это можно на протяжении целых шестидесяти восьми лет. Такая напасть началась у американца Чарльза Осборна в 1922 году. Однако это не помешало вечно икающему человеку прожить очень долгую жизнь – девяносто семь лет. Уроженец штата Айова не остался незамеченным миром. Он был занесен в книгу рекордов Гиннеса как человек с самым длительным приступом икоты.

Способы избавления от икоты

Хотя икота в большинстве случаев проходит самостоятельно, видимо, кому-то очень не хотелось «наслаждаться» этим процессом. И были придуманы разные способы избавления от приступа. Например, довольно жестокий – смазать кончик языка ядреной горчичкой. Еще одним действенным, но спорным методом считается хорошенько испугать икающего. Но остается вопрос, выдержит ли такое воздействие нервная система человека? Также один из способов – как следует, медленно и с удовольствием потянуться. Еще можно маленькими глотками попить воду или глотнуть воздуха и ненадолго задержать дыхание. В две тысячи шестом году отдельно друг от друга американскими и израильскими мужами науки были представлены доклады, где презентовался такой способ избавления от приступа икоты как ректальный массаж. Ученые были за это удостоены Шнобелевской премии по медицине.

Зверье мое

Звери тоже иногда икают. Например, кошки. Но заметить этот процесс сложно, так как они умеют делать это практически бесшумно, в отличие от людей, которым характерно произносить при приступе традиционное «ик».

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