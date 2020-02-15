Фитнес и пилатес: особенности, различия и предложения от Студии Activium Style в Москве

Занятия спортом и физическая нагрузка важны для здоровья и хорошего самочувствия каждого человека. В настоящее время многие отдают предпочтение фитнесу.

Во многих городах России фитнес-клубы предлагают свои услуги. Например, в фитнес-студии Activium Style, расположенной в самом центре Москвы, есть все необходимое для занятий фитнесом и пилатесом. Здесь нет годовых карт или очередей к тренажерам, а с клиентом занимается профессиональный тренер по индивидуальной программе.

Особенности студии

Среди приятных особенностей фитнес-студии

Удобное расположение. Чтобы попасть в зал, достаточно пройти 400 метров от метро или приехать на личном автомобиле.

Чтобы попасть в зал, достаточно пройти 400 метров от метро или приехать на личном автомобиле. Красивая обстановка. Занятия в хорошей атмосфере приносят в два раза больше удовольствия. Активиум Стайл предлагает клиентам уютные залы, панорамные окна и много свободного пространства.

Занятия в хорошей атмосфере приносят в два раза больше удовольствия. Активиум Стайл предлагает клиентам уютные залы, панорамные окна и много свободного пространства. Пробное занятие. Стоимость всего 1 000 рублей или бесплатно при условии покупки абонемента в тот же день.

Полезная информация: на занятия приглашаются все желающие вне зависимости от имеющегося опыта тренировок.

Что такое пилатес

Пилатес — комплекс восстановительных и укрепляющих упражнений. Разработанная в двадцатых годах прошлого столетия, система претерпела множество изменений. Теперь она доступна всем желающим.

Главное предназначение системы — развитие и укрепление мышц, подтяжка фигуры, повышение плотности и подвижности тела. Гибкость приобретается за счет раскрытия внутренних ресурсов организма.

Пилатес может использоваться и для похудения. Работа с брюшной полостью способствует выводу из организма висцерального жира.

Полезная информация: пилатес — комплексная система упражнений, которая задействует многие группы мышц. Тренировки включают в себя физическую подвижность и дыхательные упражнения. Комплекс упражнений можно использовать как средство борьбы с депрессией.

Миссия студии Activium Style

Студия делает все возможное, чтобы каждый мог развить собственное тело, улучшить состояние организма. В этом и заключается миссия — всемерное развитие физического и духовного состояния человека путем физических упражнений.

Для реализации этой задачи компания привлекает к работе первоклассных тренеров, глубоких знатоков особенностей человеческого здоровья.

Результативность

Основатель системы Джозеф Пилатес как-то заметил, что спустя десять занятий человек почувствует разницу, спустя двадцать — увидит ее. Когда пройдет тридцать тренировок, у человека станет практически новое тело.

Результативность тренировок многократно проверена в ходе наблюдений и клинических испытаний. Программа тренировок подбирается индивидуально исходя из потребностей каждого клиента.

Чтобы записаться на занятие, посетите официальный сайт студии - Activium.ru. Потребуется указать имя и номер телефона для контакта. Консультанты ответят на любой интересующий вопрос.

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