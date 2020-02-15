|
Фитнес и пилатес: особенности, различия и предложения от Студии Activium Style в Москве
|Ксения ДАВЫДОВА
|15 Февраля 2020 г.
|
Занятия спортом и физическая нагрузка важны для здоровья и хорошего самочувствия каждого человека. В настоящее время многие отдают предпочтение фитнесу.
Во многих городах России фитнес-клубы предлагают свои услуги. Например, в фитнес-студии Activium Style, расположенной в самом центре Москвы, есть все необходимое для занятий фитнесом и пилатесом. Здесь нет годовых карт или очередей к тренажерам, а с клиентом занимается профессиональный тренер по индивидуальной программе.
Особенности студии
Среди приятных особенностей фитнес-студии
Полезная информация: на занятия приглашаются все желающие вне зависимости от имеющегося опыта тренировок.
Что такое пилатес
Пилатес — комплекс восстановительных и укрепляющих упражнений. Разработанная в двадцатых годах прошлого столетия, система претерпела множество изменений. Теперь она доступна всем желающим.
Главное предназначение системы — развитие и укрепление мышц, подтяжка фигуры, повышение плотности и подвижности тела. Гибкость приобретается за счет раскрытия внутренних ресурсов организма.
Пилатес может использоваться и для похудения. Работа с брюшной полостью способствует выводу из организма висцерального жира.
Полезная информация: пилатес — комплексная система упражнений, которая задействует многие группы мышц. Тренировки включают в себя физическую подвижность и дыхательные упражнения. Комплекс упражнений можно использовать как средство борьбы с депрессией.
Миссия студии Activium Style
Студия делает все возможное, чтобы каждый мог развить собственное тело, улучшить состояние организма. В этом и заключается миссия — всемерное развитие физического и духовного состояния человека путем физических упражнений.
Для реализации этой задачи компания привлекает к работе первоклассных тренеров, глубоких знатоков особенностей человеческого здоровья.
Результативность
Основатель системы Джозеф Пилатес как-то заметил, что спустя десять занятий человек почувствует разницу, спустя двадцать — увидит ее. Когда пройдет тридцать тренировок, у человека станет практически новое тело.
Результативность тренировок многократно проверена в ходе наблюдений и клинических испытаний. Программа тренировок подбирается индивидуально исходя из потребностей каждого клиента.
Чтобы записаться на занятие, посетите официальный сайт студии - Activium.ru. Потребуется указать имя и номер телефона для контакта. Консультанты ответят на любой интересующий вопрос.
Интересное на нашем портале для пожилых: Алла Пугачева • Остеопороз • Смерть • Коллекции и коллекционеры • Тайны и сенсации • Онкология • Льготы • Компенсации • Наследство • Возрастная мода • Семья • Монархи • Инвалидность • Секс пожилых • Общественное мнение • Путешествия • Гимнастика 50+ • Медицинские льготы для пенсионеров, о которых все помалкивают • Мистика • Мошенники атакуют пенсионеров • Новости образования • Сбережения! • Секреты красоты • Долгожители •