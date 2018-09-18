Двигаться надо каждый день, а вот сколько? Послушаем эксперта

"Без движения здоровье вообще немыслимо", - говорит эксперт по физической культуре Александр Волль. В интервью с журналисткой Stern Александрой Крафт эксперт рассказал, какое минимальное количество спорта должно присутствовать в нашей жизни.

"Наш организм ориентирован на движение, - подчеркнул Волль. - Без движения здоровье вообще немыслимо. Потому что тогда вообще не будут функционировать наша сердечно-сосудистая система, наш двигательный аппарат, наша двигательная координация".

"Чтобы оставаться здоровыми, нам нужно по крайней мере полчаса движения в день. Некоторые эпидемиологические исследования показали, что существенную пользу здоровью приносят два часа активности в неделю, что соответствует сжиганию примерно 1000 дополнительных килокалорий. В частности, в результате количество случаев возникновения инфаркта сокращается почти на 25%", - рассказал эксперт.

"Исследования показывают, что для здоровья полезна двигательная активность продолжительностью 2-7 часов в неделю. Тот, кто занимается больше, поворачивает эффект вспять и вредит своему организму. Например, тогда снова повышается риск возникновения инфаркта", - добавил Волль.

"Во второй половине жизни падение биологической работоспособности составляет примерно 1% в год жизни - как у тренированных, так и у нетренированных людей, - отметил собеседник издания. - Тем не менее, наши исследования показывают, что те, кто регулярно занимается физической активностью, могут добиться улучшения своей физической формы в сравнении с неактивными ровесниками, что делает их более молодыми с точки зрения биологии. (...) Активный человек действительно может иметь такую же физическую форму, как и человек на 20 лет младше его".

"Мы провели исследование в 34 домах для престарелых. Участникам в среднем было по 86 лет. В течение 16 недель два раза в неделю проводились тренировки продолжительностью 90 минут. (...) В среднем участники улучшили свое состояние на 10-20%, конкретно в том, что касается силы, координации и мыслительных способностей", - рассказал Волль.

По мнению эксперта, оптимальная программа физической нагрузки представляет собой комбинацию из упражнений на выносливость и силовых тренировок. "Необходимо целенаправленно упражняться в координации. Например, одни только беговые тренировки - это слишком однонаправленная нагрузка, и ее необходимо дополнять соответствующим образом", - посоветовал эксперт.

Перевод Inopressa.ru

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