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"Доспать" можно и днем, но так, чтоб режим не сбить
По инф. rosbalt.ru   
11 Февраля 2020 г.
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son

Сомнолог считает, что дневной сон может компенсировать ночной недосып.

 "Доспать" можно и днем, но так, чтоб режим не сбить

Постоянные ночные недосыпы, увы, не удастся полностью компенсировать дневным сном

Непродолжительный дневной сон способен компенсировать ночной недосып. Об этом заявил президент Российского общества сомнологов, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов. Однако эксперт предупреждает, что если перевыполнить норму, следующая ночь опять будет бессонной.

«Идеальный» дневной сон должен укладываться в 45-60 минут. При этом спать нужно именно днем, а не вечером.

К примеру, если вы привыкли засыпать в 22-23 часа, то днем можно вздремнуть не позже 15-16 часов.

Работающим в ночные смены Бузунов рекомендует ложиться спать сразу после работы, но не больше чем на 3-4 часа. В этом случае к вечеру возникнет сонливость и ночной сон не будет перебит.

 

По инф. rosbalt.ru

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