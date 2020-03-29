Дамы, ешьте побольше морковки и от комплиментов отбоя не будет!

Названы четыре продукта, влияющие на привлекательность лица, пишет "РГ" .

Здоровье и молодость кожи больше зависят от питания, чем от кремов и процедур

Медики из Германии посоветовали больше есть продуктов, в которых содержится много каротиноидов, так как такая пища хорошо влияет на цвет и состояние кожи лица.

В частности, эксперты рекомендуют чаще использовать для приготовления пищи морковь, перец и помидоры.

Содержащийся в томатах и томатной пасте каротиноидный ликопин специалисты назвали более полезным для кожи, чем "любой дорогой крем", посоветовав добавлять пасту в супы, соусы и различные заправки.

Кроме того, для красоты и здоровья кожи важны омега-3 жирные кислоты. Их можно получить в достаточном количестве, если два раза в неделю есть жирную рыбу - скумбрию, лосось или сельдь.

А вот от сладкого, если его регулярно употреблять, кожа становится вялой и дряблой, отметили медики.

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