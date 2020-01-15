Чтоб не худеть к лету, нужно всего-то зимой не толстеть

Врач рассказала, как не набрать лишний вес зимой, пишет "РГ" .

Зимой многие набирают вес от того, что начинают меньше двигаться

Зимой процесс обмена веществ в организме замедляется и возникает угроза набрать к весне лишний вес. Заведующая кафедрой профилактической медицины и основ здоровья НГУ имени Лесгафта Роза Цаллагова рассказала, как "разогнать" метаболизм в домашних условиях.

- Самые эффективные способы - физическая активность, воздействие низких температур и водные процедуры. Это активизирует кровообращение, центральную нервную систему и щитовидную железу, - заявила врач.

Эффективнее всего заниматься на свежем воздухе и при морозе, чем ниже температура, тем лучше для ускорения обмена веществ. Полезен и массаж, так как метаболизм ускоряется при механическом воздействии на кожные рецепторы.

Водные процедуры предпочтительнее контрастные, причем можно не только принимать душ Шарко, но и делать ножные ванны. Кроме того, полезно употреблять в пищу такие приправы, как имбирь и красный перец, которые ускоряют обмен веществ.

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