ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Чтоб не худеть к лету, нужно всего-то зимой не толстеть
По инф. "Российской газеты"   
15 Января 2020 г.
Изменить размер шрифта

izb ves

Врач рассказала, как не набрать лишний вес зимой, пишет "РГ".

Чтоб не худеть к лету, нужно всего-то зимой не толстеть

Зимой многие набирают вес от того, что начинают меньше двигаться

Зимой процесс обмена веществ в организме замедляется и возникает угроза набрать к весне лишний вес. Заведующая кафедрой профилактической медицины и основ здоровья НГУ имени Лесгафта Роза Цаллагова рассказала, как "разогнать" метаболизм в домашних условиях.

- Самые эффективные способы - физическая активность, воздействие низких температур и водные процедуры. Это активизирует кровообращение, центральную нервную систему и щитовидную железу, - заявила врач.

Эффективнее всего заниматься на свежем воздухе и при морозе, чем ниже температура, тем лучше для ускорения обмена веществ. Полезен и массаж, так как метаболизм ускоряется при механическом воздействии на кожные рецепторы.

Водные процедуры предпочтительнее контрастные, причем можно не только принимать душ Шарко, но и делать ножные ванны. Кроме того, полезно употреблять в пищу такие приправы, как имбирь и красный перец, которые ускоряют обмен веществ.

  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ? Все новости о здоровьеБолезни сердечно - сосудистой системыБолезни органов дыхания Болезни желудочно-кишечного тракта Эндокринные болезни, нарушения обмена веществ Болезни мочевыделительной системы Болезни костно-мышечной системы Мужское здоровье Женское здоровье Глазные болезни ЛОР-заболевания («Ухо-горло-нос») Болезни нервной системы Инфекционные и паразитарные болезни Травмы, отравления Детское здоровье Народная и нетрадиционная медицина Здоровое питание Полезные советы Секс в пожилом возрасте Долголетие Книги о здоровье Гимнастика для пожилых
ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 