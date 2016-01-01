Что входит в компетенцию врача-терапевта?

При возникновении проблем со здоровьем взрослые первым делом обращаются к терапевту. Этот врач занимается соматическими патологиями.

Врачи терапевты являются специалистами с высшим медицинским образованием, они занимаются лечением и профилактикой многих патологий у взрослых. В их компетенцию входит диагностика и лечение заболеваний внутренних органов – пищеварительной системы, дыхательной, сердечнососудистой и мочеполовой. Они ведут первичный прием пациентов, определяя степень тяжести проблемы, консультируют по многим общим и частным вопросам, назначают лабораторные и инструментальные исследования, направляют к врачам-специалистам. Кроме того, терапевты занимаются еще и профосмотрами и профилактикой различных патологий, диспансеризацией населения и их вакцинацией. Если пациента что-то беспокоит, но он не знает, к какому специалисту ему нужно обратиться, первым делом необходима запись к терапевту. После первичной диагностики специалист определит, какой врач в дальнейшем будет заниматься лечением.

Как проводится запись к терапевту

Если это профилактический визит, необходимость проведения определенных анализов или простудные заболевания, патологии внутренних органов и иные проблемы, необходима запись к терапевту. Сегодня существует целая система приема этими врачами. В государственных и муниципальных лечебных учреждениях существует система участковых терапевтов, которые ведут наблюдение за здоровьем населения на подведомственной им территории. К ним можно обратиться за помощью бесплатно, по полису ОМС или же вызвать их на дом при тяжелых заболеваниях и неотложных состояниях. Для посещения врача в поликлинике необходима предварительная запись к терапевту, хотя далеко не во всех поликлиниках она гарантирует прием по назначенному времени и без очереди. Это связано с тем, что многие пациенты обращаются без записи, приходят только за справками и по неотложным случаям, что создает очереди. Высокая загруженность врачей на участках приводит к снижению качества оказания помощи. От этого недостатка избавлены частные клиники, принимающие пациентов в рамках полисов ДМС или за оплату. В таких клиниках запись к терапевту гарантирует своевременный прием и отсутствие очередей, а также пристальное внимание к проблемам и жалобам пациента. Но стоят такие услуги достаточно дорого, что далеко не для всех доступно.

Что нужно для записи к терапевту

Если это муниципальное учреждение, где прием ведется бесплатно по полису ОМС, для записи к терапевту нужно позвонить или обратиться в регистратуру, предъявив полис, СНИЛС и паспорт. Некоторые поликлиники перешли на систему электронной записи, что, к сожалению, проблемы с очередями не решило. Пожилые люди, не владеющие навыками пользования компьютером, по старинке идут в поликлинику без записи и создают очереди.

Частные клиники работают гораздо проще, практикуется предварительная запись к терапевту на максимально удобный день и время, к которому пациент прибывает в клинику. Врач его уже ожидает, прием проходит без задержек, врач уделит пациенту времени столько, сколько понадобится для составления объективной картины о проблемах в здоровье и разработки плана диагностических и лечебных процедур. Можно произвести запись к терапевту, непосредственно посетив клинику и обратившись на ресепшн, либо позвонив в колл-центр клиники, оставив он-лайн заявку на звонок и запись или самостоятельно через электронную регистратуру. Любые из способов с одинаковой вероятностью приведут к тому, что дата и время будут забронированы на ваше имя. Можно также уточнить во время звонка или в переписке, что будет необходимо для первичного или повторного приема, какие документы нужны с собой, как подготовиться к визиту и о чем нужно предварительно знать. После приема, при необходимости повторных визитов, вам будет снова предложено удобное время и дата приема.

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