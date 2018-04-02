Что нужно знать об "уколах красоты"

Люди часто обращаются за помощью после посещения нерадивых косметологов с обезображенными лицами, когда у них не открываются глаза, перекошен рот, они не могут пить, удерживать ложку во рту, рассказала "РГ" завотделением косметологии Института красоты на Арбате Ирина Матакова. Бывают обращения даже с некрозом, омертвлением кожи.
Косметологические процедуры: как избежать осложнений
В последнее время возросло число осложнений у пациентов после низкокачественных косметологических процедур, сообщает Росздравнадзор. Ведомство подготовило рекомендации, как не попасть в "лапы" лжеэскулапов.
В Росздравнадзоре отмечают, что наиболее частые осложнения инъекционных косметологических процедур - это воспалительные и аллергические реакции, гнойные абсцессы, язвы, дефекты кожных покровов.
"Вал пациентов, сделавших косметологические процедуры на дому непонятно у кого, - сетует Матакова. - В лучшем случае - у человека с медицинским образованием, в худшем - у людей с купленными дипломами. В Москве процветает рынок "серых" препаратов". И эту "бормотуху" людям часто вкалывают в лицо. Матакова привела пример, когда к ней обратилась девушка с изуродованными губами, рассказавшая, что нашла в соцсетях "врача", который принял ее на съемной квартире, побрызгал на губы обезболивающее, после чего ввел препарат. Через две недели рот повело. Как оказалось позже, закупочная цена вещества, которое было введено в губы, у официальных дилеров выше, чем стоимость процедуры. Значит, вводили или фальсификат, или контрафакт, или просроченный препарат.
Помочь девушке на сто процентов не удалось. Исправление ошибки лжеврача обошлось в 50 тысяч рублей. А если бы она сразу пришла в проверенную клинику, "губы мечты" ей сделали бы за 9-20 тысяч рублей.
В прошлом году Росздравнадзор провел 259 проверок медорганизаций, оказывающих услуги по профилю "косметология", из них 75 по обращениям людей. В 44 процентах случаев выявлены нарушения в сфере охраны здоровья граждан, составлен 201 протокол об административных нарушениях. Сумма наложенных штрафов - 223 тысячи рублей. Но статистика эта неполная, поскольку далеко не каждый пострадавший пишет жалобу.
Как не ошибиться с выбором косметолога? В Росздравнадзоре рекомендуют, во-первых, удостовериться в наличии у учреждения лицензии на оказание медицинских услуг по профилю "косметология". Во-вторых, выполнение косметологических услуг допустимо только по адресу, указанному в лицензии. В-третьих, врач-косметолог должен пройти профпереподготовку по специальности "косметология" при наличии подготовки в интернатуре или ординатуре по специальности "дерматовенерология". В-четвертых, медизделия, в том числе имплантируемые, лекарственные препараты должны иметь регистрационное удостоверение.
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