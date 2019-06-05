Что лучше пить в жару?

Разбавленный в два раза водой яблочный сок, рассказала "Российской газете" руководитель проекта Российского союза производителей соков Людмила Хомич, лучший напиток в жару, когда человек сильно потеет и вместе с жидкостью теряет различные соли.

Однако организму необходимо поддерживать солевой баланс для нормализации артериального давления и всех обменных процессов. Утолить жажду поможет простая чистая вода. Но этого мало. А яблочный сок с водой еще быстро восполнит потерю солей.

Яблочный сок оказался полезен для утоления жажды. Но только натуральный



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По результатам последних исследований канадских ученых, оказалось, что такой напиток очень хорошо восстанавливает баланс солей в организме. Разбавленный водой яблочный сок также попробовали использовать как альтернативу невкусным солевым растворам, которые дают даже детям при обезвоживании в случае кишечных заболеваний.

"Яблочный сок оказался на 17 процентов эффективнее, чем специальные электролиты", - говорит эксперт.

Важнее всего присутствие в таком напитке калия, это основной элемент, который отвечает за водно-солевой баланс в организме. Богаты калием в принципе все соки. В одном стакане напитка содержится примерно 20 процентов суточной нормы этого элемента.

Но для утоления жажды лучше соки разбавлять наполовину водой.

"Соки все-таки больше еда, чем питье. Если воду можно пить в жару в неограниченных количествах, то сок стоит ограничивать. Диетологи рекомендуют пить от одного до трех стаканов в сутки", - говорит эксперт. Лучше пить кислые соки - апельсиновый, грейпфрутовый или ягодные морсы. Содержащиеся в них органические кислоты способствуют поддержанию кислотного баланса в организме.

"Также хорошо утоляют жажду овощные соки, так как они содержат сахара меньше, чем фруктовые соки, но при этом имеют богатый состав микроэлементов, что хорошо в жару. Но томатный сок лучше выбирать с низким содержанием соли", - добавляет эксперт.

И в любом случае надо помнить, что соки - не самый лучший напиток для пляжа, особенно свежевыжатые. В жару в них быстро размножаются микроорганизмы, говорит Хомич.

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