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Что лучше пить в жару?
По инф. "Российской газеты"   
05 Июня 2019 г.
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apple

Разбавленный в два раза водой яблочный сок, рассказала "Российской газете" руководитель проекта Российского союза производителей соков Людмила Хомич, лучший напиток в жару, когда человек сильно потеет и вместе с жидкостью теряет различные соли.

Однако организму необходимо поддерживать солевой баланс для нормализации артериального давления и всех обменных процессов. Утолить жажду поможет простая чистая вода. Но этого мало. А яблочный сок с водой еще быстро восполнит потерю солей.

яблочный сок польза

Яблочный сок оказался полезен для утоления жажды. Но только натуральный

По результатам последних исследований канадских ученых, оказалось, что такой напиток очень хорошо восстанавливает баланс солей в организме. Разбавленный водой яблочный сок также попробовали использовать как альтернативу невкусным солевым растворам, которые дают даже детям при обезвоживании в случае кишечных заболеваний.

"Яблочный сок оказался на 17 процентов эффективнее, чем специальные электролиты", - говорит эксперт.

Важнее всего присутствие в таком напитке калия, это основной элемент, который отвечает за водно-солевой баланс в организме. Богаты калием в принципе все соки. В одном стакане напитка содержится примерно 20 процентов суточной нормы этого элемента.

Но для утоления жажды лучше соки разбавлять наполовину водой.

"Соки все-таки больше еда, чем питье. Если воду можно пить в жару в неограниченных количествах, то сок стоит ограничивать. Диетологи рекомендуют пить от одного до трех стаканов в сутки", - говорит эксперт. Лучше пить кислые соки - апельсиновый, грейпфрутовый или ягодные морсы. Содержащиеся в них органические кислоты способствуют поддержанию кислотного баланса в организме.

"Также хорошо утоляют жажду овощные соки, так как они содержат сахара меньше, чем фруктовые соки, но при этом имеют богатый состав микроэлементов, что хорошо в жару. Но томатный сок лучше выбирать с низким содержанием соли", - добавляет эксперт.

И в любом случае надо помнить, что соки - не самый лучший напиток для пляжа, особенно свежевыжатые. В жару в них быстро размножаются микроорганизмы, говорит Хомич.

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