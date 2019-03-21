Что бодрит лучше кофе?

Чтобы днем не чувствовать сонливость, вызванную регулярным недосыпом, не обязательно пить кофе. Взбодриться поможет кратковременный дневной сон в течение 20 минут, сообщает "РГ".

- Есть исследования, доказывающие, что 20-минутный дневной сон более эффективен для увеличения производительности труда, чем 200 мг кофеина, - отметил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Если есть возможность, можно позволить себе поспать час-полтора (не больше, так как можно еще больше обострить чувство сонливости). Относительно длинный обеденный сон даст возможность полностью восстановить силы, перезагрузив организм.

Короткий сон (от 10 до 20 минут) поможет быть в тонусе оставшуюся часть рабочего дня.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ?

ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ