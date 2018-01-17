Бросить курить нелегко, но вполне возможно

Насколько тяжело избавиться от никотиновой зависимости, и что для этого надо делать? Если среди вредных привычек есть курение, именно от него обычно решают отказаться с 1 января или с понедельника. А отказываются в итоге единицы. Почему это так сложно? И как повысить шансы? Пишет "МК-Латвия" .

Почему бросить курить так трудно?

Чтобы понять это, стоит знать некоторые факты о никотине и о том, как он действует на организм человека.

Есть множество средств от курения, но все равно бросить курить удается не каждому

Факт 1: его недооценивают

По закону никотин не является наркотиком, хотя по сути и по мнению врачей – это он и есть. Они включают никотин в пять основных психостимуляторов наравне с этанолом, кофеином и такими наркотиками, как кокаин и героин. И утверждают, что именно никотин среди этой пятерки вызывает самую сильную зависимость. Она формируется примерно по той же схеме и по той же причине, что и зависимость от официально признанных наркотиков. Никотин, попадая в организм, влияет на рецепторы в головном мозге, связанные с настроением человека. Довольно быстро он встраивается в обменные процессы и вынуждает человека курить уже не время от времени, а постоянно, чтобы поддерживать концентрацию никотина в организме на должном уровне. Вывести его из обмена веществ – задача не из простых, потому-то так трудно бывает бросить курить.

Факт 2: курение доступно

Даже после того, как сигареты перестали выкладывать в магазинах в открытом доступе, они все равно остаются одним из самых легкодоступных способов снять стресс, выделиться или занять себя. И это тоже проблема, которая затрудняет отказ. Когда вокруг курят, когда на работе принято ходить на перекур целыми компаниями, когда купить сигареты можно в любом магазине относительно дешево, удержаться труднее.

Факт 3: это вроде как не очень стыдно

Чисто психологически расстаться с курением труднее, потому что оно не относится к социально порицаемым действиям. То есть курить вроде как не зазорно. Поэтому тем, кто не особо в курсе, какие болезни это вызывает, и не верит в связь курения и рака (что совершенно точно доказано), не вполне понятно, зачем бросать. В ту же ловушку попадают потребители пива: оно вроде бы не считается полноценным алкоголем и многие не воспринимают свое пристрастие к пиву как алкоголизм. Потому и развивается он быстрее, а избавиться от него сложнее.

Кстати

Довольно давно обсуждается повышение акциза на табачную продукцию, что приведет к росту цен на сигареты. Считается, что это одна из самых эффективных мер «стимуляции» отказа от табака. С этим соглашаются наркологи: цена имеет значение, особенно для потенциальных и новых курильщиков – если сигареты подорожают серьезно, многие либо не начнут курить вообще, либо бросят из соображений экономии. Непонятно, правда, что взамен: все-таки табак для многих – самый доступный способ снять напряжение, а с альтернативными вариантами, к сожалению, негусто.

«Чуть-чуть» не считается

Никотин выводится из организма полностью очень медленно – от 23 до 43 дней. Так что, продержавшись неделю-другую, не расслабляйтесь: это еще не победа. Более того, есть такой тип курильщиков, как «курильщик выходного дня» – он курит только по выходным. Нетрудно догадаться, что человеком курящим он себя не считает – ему кажется, что он «так, балуется». На самом деле это настоящее курение.

Основой лечения табакозависимости считаются психотерапия (сюда входит все – от выбора удачного момента до назначения специальных антидепрессантов) и никотинзаместительная терапия. Если вы по какой-то причине решили пока обойтись своими силами, обратите внимание на спорт – тот, что связан с аэробными нагрузками (бег, плавание, активные игры, велосипед и пр.). Совмещать их с курением будет довольно проблематично, кроме того, они хорошо помогают избавляться от стресса. Осторожнее только с заместительной едой типа семечек и конфет: увы, набор веса на фоне отказа от курения никто не отменял и это случается довольно часто.

Спиртное – тоже табу

Врачи-наркологи, помогающие курящим пациентам завязать, рекомендуют им первые 3–5 недель воздержаться и от спиртных напитков. Нет связи между опьянением и потребностью покурить, однако первое снижает самоконтроль – элементарно легче сорваться. Поэтому лучше хотя бы временно отказаться и от алкоголя, пока зависимость от никотина еще сильна.

С врачом хуже не будет

В рядах курильщиков немало врачей, в том числе врачей-наркологов. Так вот, несмотря на профессию, те из них, кто бросал курить, уверены, что для этого очень нужна помощь врача – в том числе нужна была им. По статистике среди настоящих курильщиков лишь 5 процентов способны справиться самостоятельно. Врач, кроме медикаментозной помощи, может предложить психотерапевтическую, а комплексный подход, как показали исследования, серьезно повышает шансы на победу.

Не смотри по сторонам

Чужой успешный опыт может оказаться прекрасной мотивацией и стимулом, а может и нет. Курильщики, которые проигрывают зависимости, с отчаянием и разочарованием в себе смотрят на тех, кому удалось бросить сразу и без возврата, – они зачастую опускают руки и решают, что в их случае просто «не судьба». Не стоит! Люди, которым все далось легко, во-первых, вполне могли и не быть по-настоящему зависимыми – таковых «мнимых больных» среди курящих много: по некоторым данным, больше половины. Во-вторых, они могут относиться к небольшой группе людей, которым посчастливилось иметь генетические особенности обмена нейромедиаторов, защищающих от риска попасть в рабство к никотину, алкоголю или вообще к чему бы то ни было. Независимо от стажа употребления психостимуляторов у них просто не развивается сильная зависимость. Но это не значит, что у других нет шансов.

Источник: www.mklat.lv

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