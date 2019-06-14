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Были "совы", а стали "жаворонки"
По инф. "Российской газеты"   
14 Июня 2019 г.
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son

Австралийские ученые вместе с коллегами из университетов Бирмингема и Суррея в течение трех недель помогли нескольким десяткам людей, которые поздно укладывались спать и с трудом просыпались по утрам, изменить свой режим. Как? Рассказывает "Российская газета".

совы и жаворонки

Оказывается, свой хронотип можно изменить

- Результаты нашей работы подчеркивают способность в короткий период и относительно просто перенастроить циркадные ритмы без различных медицинских препаратов. Разработанная методика улучшает качество сна, психическое здоровье и повышает производительность труда, - пояснила ведущий автор исследования доктор Элиз Фейсер.

Сообщается, что участники эксперимента должны были 21 день просыпаться на 2-3 часа раньше, чем обычно. После пробуждения добровольцам предлагалось как можно скорее съесть завтрак.

Обедать им всегда нужно было в одно и то же время, а ужинать обязательно до семи вечера. Укладываться в рамках эксперимента следовало также на 2-3 раньше, чем обычно. Режим соблюдался как в рабочие дни, так и в выходные.

По оценкам исследователей, вскоре у добровольцев снизился уровень стресса, улучшилось настроение и увеличилась производительность труда - теперь пик работоспособности приходился не на вечер, а на дневные часы.

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