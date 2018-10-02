Артрит и другие враги женской сексуальности в зрелом возрасте: как победить в битве за молодость

С возрастом женское тело начинает меняться. Вместе с телом меняется и отношение к сексу. Но в этом нет ничего страшного, под эти изменения можно легко подстроиться и продолжать вести здоровую и активную сексуальную жизнь. Главное – обсуждать проблемы с партнером, сохранять оптимизм, высокий эмоциональный настрой и заботиться о своем здоровье.

Одним из ключевых моментов в крепких сексуальных отношениях является общение с вашим партнером. Обсуждайте с вашим другом или мужем любые проблемы, ожидания. Не скрывайте ничего от вашего партнера. Относитесь к появляющимся трудностям не как к тупикам линии жизни, а как к задачам, которые вам предстоит решить вместе с вашей второй половинкой.

С какими проблемами можно столкнуться

С возрастом у женщин начинает уменьшаться выработка естественного смазывающего вещества. Данная проблема легко решается, если начать пользоваться интимными смазками (лубрикантами). Если вы не пользовались ими раньше, это может показаться вам немного необычным. Однако через некоторое время вы привыкнете и превратите этот ритуал в часть прелюдии.

Если у вас возникают боли, вызванные артритом или некоторыми другими заболеваниями, то это не значит, что теперь вашей сексуальной жизни настал конец. Старайтесь чаще экспериментировать, ищите оптимальные позы, в которых болезненные ощущения встречаются в меньшей степени. Артрит имеет тенденцию обостряться в определенное время (у каждого свое), поэтому попробуйте заниматься любовью в то время, когда боль чувствуется меньше всего.

Мужчины с возрастом тоже сталкиваются с некоторыми проблемами, например, с отсутствием потенции. Всегда решайте подобные проблемы сообща. В случаях с нарушением потенции вам может помочь прием специализированных лекарственных препаратов, а также изменения в образе жизни.

Что еще нужно для налаживания интимной жизни

В наше время нам так часто навязывают всевозможные стандарты красоты, питания, счастливой жизни. Красота ассоциируется с молодостью. Неудивительно, что с возрастом некоторые женщины начинают терять уверенность в себе, не могут расслабиться в постели. Игнорируйте подобные внушения. Очевидно, что при прошествии многих лет тело меняется, но этого не повод, чтобы разочаровываться в вашей сексуальной привлекательности. У женщин в возрасте становится заметно меньше поклонников, но не потому, что они стали малопривлекательными, а из-за потери уверенности в собственных возможностях и разочаровании в себе.

Уважайте и любите свое тело, сколько бы лет вам ни было. Тогда его будут любить и другие.

Проводите профилактику собственного здоровья. Болезни всегда являются препятствием к нормальной и полноценной сексуальной жизни. Регулярно посещайте врачей, соблюдайте все рекомендации, которые вам предписывают. Не пугайтесь менять рацион питания и образ жизни. Поддерживайте естественный вес, регулярно занимайтесь спортом. Таким образом вы сможете сохранить отличное здоровье и сексуальное долголетие.

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