А вот этого перед сном делать не надо! А то не только бессонница будет

Врач перечислила главные вредные привычки перед сном, сообщает "РГ".
Спорт, прогулка и книга - то, что полезно для хорошего сна
Российские специалисты прокомментировали заявления американских исследователей, которые считают, что сон в компании с гаджетами может спровоцировать проблемы с беременностью и развитие злокачественных новообразований.
Как пояснила врач отделения сна Алена Гаврилова, мигающий синий цвет от экранов, однозначно, плохо влияет на организм, так как негативно воздействует на выработку гормона сна мелатонина.
Если человек регулярно засыпает с гаджетом или под телевизор, то его сон и здоровье в опасности.
Также специалист напомнила, что вредно переедать перед сном. Так вы и лишний вес наберете, и получите сон плохого качества. Однако не стоит и засыпать голодным. Незадолго со сна приветствуется легкий, некалорийный перекус. Например, порция кефира.
За 4-5 часов до сна хорошо практиковать физические нагрузки.
"После спорта происходит активация организма, которая длится как раз около четырех часов. После начинается спад, во время которого как раз хорошо спится", - пояснила эксперт.
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