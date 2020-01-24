ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

А вот этого перед сном делать не надо! А то не только бессонница будет
По инф. "Российской газеты"   
24 Января 2020 г.
Изменить размер шрифта

bessonnica

Врач перечислила главные вредные привычки перед сном, сообщает "РГ".

А вот этого перед сном делать не надо! А то не только бессонница будет

Спорт, прогулка и книга - то, что полезно для хорошего сна

Российские специалисты прокомментировали заявления американских исследователей, которые считают, что сон в компании с гаджетами может спровоцировать проблемы с беременностью и развитие злокачественных новообразований.

Как пояснила врач отделения сна Алена Гаврилова, мигающий синий цвет от экранов, однозначно, плохо влияет на организм, так как негативно воздействует на выработку гормона сна мелатонина.

Если человек регулярно засыпает с гаджетом или под телевизор, то его сон и здоровье в опасности.

Также специалист напомнила, что вредно переедать перед сном. Так вы и лишний вес наберете, и получите сон плохого качества. Однако не стоит и засыпать голодным. Незадолго со сна приветствуется легкий, некалорийный перекус. Например, порция кефира.

За 4-5 часов до сна хорошо практиковать физические нагрузки.

"После спорта происходит активация организма, которая длится как раз около четырех часов. После начинается спад, во время которого как раз хорошо спится", - пояснила эксперт.

  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ? Все новости о здоровьеБолезни сердечно - сосудистой системыБолезни органов дыхания Болезни желудочно-кишечного тракта Эндокринные болезни, нарушения обмена веществ Болезни мочевыделительной системы Болезни костно-мышечной системы Мужское здоровье Женское здоровье Глазные болезни ЛОР-заболевания («Ухо-горло-нос») Болезни нервной системы Инфекционные и паразитарные болезни Травмы, отравления Детское здоровье Народная и нетрадиционная медицина Здоровое питание Полезные советы Секс в пожилом возрасте Долголетие Книги о здоровье Гимнастика для пожилых
ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 