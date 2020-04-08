Получить повышенную пенсию можно. Правда, все зависит от размера зарплаты, «белой»...

Можно ли на общих основаниях заработать пенсию в полсотни тысяч? Глава ПФР уверяет: можно! Разбираемся, в чем секрет и где уловка.
В марте стало известно, что 70-летняя жительница Омска получает пенсию в 52.533 руб. Между тем средняя пенсия в регионе – чуть больше 14 тысяч. Представители местного пенсионного фонда уверяют: все на общих основаниях. И столь большая пенсия у женщины получилась исключительно благодаря страховым пенсионным взносам. При этом она не чиновница и не получает никаких дополнительных доплат, скажем, за звания и т.п.
Глава ПФР объяснил, что такой размер пенсии получить вполне возможно. При условии, что человек отложит свой выход на пенсию на несколько лет.
В частности, за один год дополнительной работы без выхода на пенсию начисляют 2 лишних бонуса. Плюс увеличивают коэффициент – и на индивидуальный пенсионный счет, и на фиксированную выплату. Дроздов также пояснил: некоторое увеличение человеку (который решил продолжать работать, но не обратился за пенсией) будет идти каждый год, но не дольше, чем 10 лет. За один год отложенного права на пенсию коэффициенты для страховой пенсии и фиксированной выплаты составляют 1,07 и 1,056 соответственно. За 10 лет они вырастут до 2,32 и 2,11.
Дроздов продемонстрировал все в цифрах. Так, если за трудовую жизнь человек накопил 200 баллов, то в случае, если он выйдет на пенсию в 2020-м, будет получать 24.286 руб. А если отложит выход на пенсию на 10 лет – 55.149,46 руб (в показателях 2020-го). Расчет происходит так: 200 баллов х 93 рубля (стоимость 1 балла в 2020-м) х 2,32 (коэффициент за отложенный выход) + 5686 (размер фиксированной части пенсии в 2000-м) х 2,11 (коэффициент за отложенный выход) = 43.152 + 11.997,46 = 55.149,46 руб.
Дроздов уверил: в 2019-м за назначением отложенной пенсии обратилось 30 тыс. человек.
– Это вполне реально, – подтвердил расчеты главы ПФР экономист Евсей Гурвич, руководитель Экономической экспертной группы. – Повышающие коэффициенты действительно установлены для тех, кто оформляет пенсию позже. И это правда, что при условии отложенного выхода на пенсию на 10 лет коэффициент (на сегодняшний день) составляет 2,11 и 2,32 соответственно.
Это означает, – продолжает эксперт, – что если сегодня пришли оформлять пенсию 2 человека – один только что достигший пенсионного возраста и другой, достигший его 10 лет назад, то при одном и том же числе имеющихся у каждого баллов второму будет установлена пенсия гораздо выше. Но нужно учитывать, что если бы второй начал получать пенсию 10 лет назад, то ее бы неоднократно индексировали и, возможно, она была бы выше, чем у первого гражданина, оформляющего пенсию сегодня.
Впрочем, есть еще один аспект: за 10 лет работы второй человек наберет дополнительные баллы, которые в любом случае увеличат размеры его пенсии, даже без коэффициентов.
– Конечно, кто-то может не дожить до начала получения пенсии через 10 лет, – заключает Гурвич. – Это по сути и дает возможность платить дожившим больше (деньги же не возникают ниоткуда). Но это выбор человека – он может решить: пока работает, может обойтись без пенсии. Зато, когда уйдет с работы и начнет жить только на пенсию, будет получать побольше. Такие возможности предусмотрены во многих странах, это обычное дело.
Гладко было на бумаге... Ведь глава ПФР Антон Дроздов взял за основу подсчета 200 баллов. Но заработать столько даже за долгий трудовой стаж (38-40 лет) многие не могут и в Москве, получая при этом вполне приличную по нынешним меркам зарплату. Максимум – около 190. И это считается еще очень высоким показателем. Но в провинции зарплаты ниже, значит, и баллов гораздо меньше.
Тот же омский случай ведь потому и выглядит уникальным, что средняя пенсия по региону – 14 тыс руб. Значит, и средние зарплаты, с которых работодатели платят отчисления, невысокие. Так что максимум, который может принести среднестатистическим россиянам отложенный выход, – 28.000 – 30.000.
Даже мелкие муниципальные служащие в провинции, при большом стаже и надбавках за госслужбу (муниципального уровня), как удалось выяснить, не могут похвастаться слишком высокими пенсиями. Так, бывший сотрудник горадминистрации из райцентра Ярославской области получает 16-18 тыс. руб.
– Зарплата депутата Госдумы 450 тыс. рублей в месяц, 380 тысяч на руки, – первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков не стесняется называть цифры заработка парламентариев. – У меня стаж свыше 40 лет. А вот пенсия будет только 44 тыс. руб. Потому что я сейчас работаю второй созыв. Если в следующем, 8-м созыве меня не изберут, получится, что на госслужбе я отработаю менее 10 лет. А вот если 10 лет и больше – пенсия будет уже 66 тыс. руб.
Вот и верь после этого расчетам пенсионных служб. И ведь правду сказали: получить повышенную пенсию можно. Но забыли предупредить, что все зависит от величины зарплаты. Белой...
Оказывается, все в реальности не так сказочно, как представлено на бумаге. И откладывать ли выход на пенсию – личное дело каждого. Хорошо, если возможности здоровья позволяют варьировать при принятии такого решения. А иногда человек так износится, работая, за длинную жизнь, что и на любую пенсию согласен, лишь бы отдых увидеть и найти время и силы хоть как-то восстановиться.
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Получить повышенную пенсию можно. Правда, все зависит от размера зарплаты, «белой»...
Можно ли на общих основаниях заработать пенсию в полсотни тысяч? Глава ПФР уверяет: можно! Разбираемся, в чем секрет и где уловка.
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