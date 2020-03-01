Лукашенко объявил о «переформатировании» пенсионной системы в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко убежден, что нынешняя пенсионная система в стране «себя изжила» и ее надо переформатировать. Об этом он заявил на съезде белорусской Федерации профсоюзов.

Как полагает глава государства, после намеченных на текущий год президентских выборов в Белоруссии вопросами пенсионной реформы «все равно придется заниматься». «Если мы продолжим работать в таком же составе, в этом же году (в конце года) начнем эту работу. Надо сделать так, чтобы человек, работая, понимал: буду лучше работать, больше зарабатывать — на пенсии будет лучше. Уравниловки быть не должно», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

При этом он сообщил, что в этом вопросе страна «изучает опыт других стран, в том числе и России». «С учетом их опыта и тех систем, которые есть в мире, мы создадим в Беларуси лучшую систему пенсионного обеспечения. С учетом наших возможностей. Лучшую — это не значит, что всех завалим большими пенсиями, но это будет справедливая и хорошая система», — подчеркнул президент.

Как напоминает РИА «Новости», 11 апреля 2016 года Лукашенко подписал указ, в соответствии с которым с 1 января 2017 года в стране началось постепенное повышение пенсионного возраста — на полгода каждый год. Итогом пенсионной реформы станет повышение пенсионного возраста для женщин с 55 лет (на момент принятия указа) до 58 лет в 2022 году, а для мужчин — с 60 до 63 лет.

Добавим также, для сравнения, что в России с 1 января 2019 года вступили в силу поправки в пенсионное законодательство. В частности, предполагается поэтапное (до 2028 года) повышение пенсионного возраста для мужчин — с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 60 лет. При этом, согласно официальной статистике, средняя продолжительность жизни в России составляет менее 73 лет. Пенсионная реформа вызвала неоднозначную реакцию в обществе, однако власти заявили, что она неизбежна.

19 декабря 2019 года в ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заверил, что нового повышения пенсионного возраста в России не предвидится и даже не обсуждается (впрочем, он и незадолго до последней "пенсионной повышки" то же самое говорил - прим. МГ). По его словам, «никаких повышений в сфере пенсионного возраста не предвидится и даже не обсуждается». Он также подчеркнул, что индексация пенсий будет продолжена и после 2024 года. Заметим, одновременно Госдума (действующая солидарно с правительством и очевидно по согласованию с Кремлем) отказалась вносить отказ от повышения пенсионного возраста в Конституцию... Намек многие поняли без всяких экивоков.

Удастся ли "Батьке Лукашенко" и реформу пенсий провести - и не наступить на российские грабли, не обозлить против себя терпеливый народ? Поживем - увидим, надо понаблюдать...

По инф. rosbalt.ru

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