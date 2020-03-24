Как получать две пенсии: основные моменты

Мало кто знает, что действующее законодательство РФ предоставляетгражданам возможность получать в старости не одну пенсию, а сразу две. Что это за пенсия и как ее оформить, напомним в статье (предупредив, что речь идет не о "халяве", а об использовании инструмента долгосрочных инвестиций - бесплатных денег, увы, в природе не бывает...)

Негосударственный Пенсионный Фонд

Вторая пенсия может носить исключительно негосударственный характер,и соответственно будет выплачиваться Негосударственным Пенсионным Фондом тем, кто выбрал одну из инвестиционных программ и регулярно вносил по ней взносы.

В отличие от вложений в НПФ, государственная пенсия подразделяется на:

• Страховую часть (она формируется в ПФР и идет на выплаты тем гражданам, кто достиг пенсионного возраста уже сегодня);

• Накопительную часть (которая переводится в один из НПФ или в управляющую компанию на именной счет гражданина и соответственно будет выплачиваться по достижению пенсионного возраста).

Как правило, такая пенсия устраивает не всех т.к. она привязана к различным факторам и редко соответствует реальным потребностям человека. О "приключениях" государственной пенсионной системы наш сайт регулярно пишет...

Как работает Негосударственное Пенсионное Обеспечение

Схема работы НПО довольна простая: сначала вы делаете взнос на дополнительный индивидуальный пенсионный счет, который не имеет отношения к ПФР, а потом по достижению определённого времени выходите на заслуженный отдых, а Негосударственный Фонд возвращает ваши вложения в виде пенсии. Однако, инвестируя накопления в Фонд, вы в итоге получите больше, чем внесли.При этом некоторые НПФ позволяют выбрать стратегию инвестирования (в акции, драгметаллы, облигации, недвижимость и прочие ресурсы). Если выбрать подходящую программу и начать откладывать деньги в такой фонд после 30 – 35 лет, то к моменту выхода на государственную пенсию сумма начислений будет больше размера вложений.

И если на этапе накопления вы ежемесячно платите в НПФ, то после достижения пенсионного возраста уже Фонд каждый месяц будет платить вам.

Штрафные санкции

Если захотите забрать деньги до выхода на пенсию на этапе накопления, то к вам могут применить штрафные санкции и выплатить меньшую сумму (называется выкупная сумма), чем была внесена. Если до пенсии человек не доживает, то его накопления перейдут к наследникам.

Этап выплат

Право на пенсию, выплачиваемую из НПФ, вы получите как по достижению установленного законом возраста, так и по инвалидности на основе соответствующего заявления.

Интересно, что те, кто заключил договор с одним из функционирующих НПФ до 2019 года, смогут выйти на пенсию (от этого фонда) по старым правилам, т.е. в 60 и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно).

Выплаты пенсии от Негосударственного Фонда производятся раз в месяц или реже, если размер ежемесячной выплаты будет меньше, чем разрешено законом.

В остальном размер негосударственный пенсии, как и период выплаты, зависит от вашего пенсионного плана (схемы), который был выбран при заключении договора с НПФ из вариантов, предложенных фондом. И чем меньше продолжительность выплат, тем больше получаемая ежемесячно сумма второй пенсии.

В каком размере?

Как правило, на сайтах НПФ есть специальные калькуляторы, которые помогают произвести расчёт и показать все наглядно. Например, если вы заключите договор с НПФ до 40 лет и будете вносить не менее 2000 рублей ежемесячно, а выплата негосударственной пенсии по выбранной схеме будет производиться на протяжении пяти лет, то ее размер будет составлять не менее 20 000 рублей. Соответственно, при выборе схемы выплат на протяжении 10 лет вы станете получать вдвое меньше. Таким образом, сумма меняется при увеличении или уменьшении размера ежемесячных платежей до выхода на пенсию. Кроме того, за весь период накопления негосударственной пенсии вы получите еще и налоговый вычет за участие в программе НПО.

О том, как выбрать НПФ и программу расскажем в следующей статье.

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