Госдума определилась: когда можно будет негосударственную пенсию «распечатать» (если она есть, конечно)

РЖД или Российская Железнодорожная Компания, которая сегодня входит в число крупнейших транспортных организаций мира, образовалась в 2003 году на базе Министерства путей сообщения. Являясь работодателем, который предоставляет трудоустройство около 1,5% трудоспособного населения в России, она...
Готовятся единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кому они положены, когда и сколько денег дадут? Рассказывает Валерий Рязанский, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, председатель президиума Союза пенсионеров...
Известно, что каждому пенсионеру, живущему на территории Москвы, в 2020 году положены определённые субсидии. После появления информации о том, что около 20% жителей города получают дополнительные выплаты со стороны государства, некоторые граждане стали интересоваться тем, какие субсидии они могут...
Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий возраст, который дает право на получение негосударственной пенсии.
«Право на получение негосударственной пенсии по пенсионным договорам приобретают мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, если иной возраст и (или) иные основания, дающие право на получение негосударственной пенсии, не установлены пенсионными договорами», — говорится в документе.
При этом оговаривается, что пенсионными договорами может быть установлен повышенный возраст, дающий право на получение негосударственной пенсии, но не выше возраста, установленного федеральным законом, по достижении которого наступает право на страховую пенсию по старости.
Заметим, что негосударственная пенсия - это выплаты из полностью собственных средств граждан (или их работодателей, если предусмотрено договором), аккумулированных на счетах НПФ. По сути, это депозит - и ограничение возрастных рамок для их снятия явно делает такой способ накопления денег "на старость" менее привлекательным.
В Минстрое РФ рассказали, что стоимость отопления будет пересмотрена из-за аномально теплой зимы, и вскоре россияне получат платежки с новыми цифрами, которые согреют сердце. В Госдуме идею горячо поддержали.
После того, как жалоба, подаваемая в ЕСПЧ, была принята в секретариате и государству - ответчику направлено соответствующее извещение, необходимо дождаться момента ее коммуницирования или перехода на активный этап производства. Одновременно с этим заявителю следует позаботиться о получении в союзники адвоката, не только знающего все нюансы рассмотрения дел в Страсбургском Суде, но и владеющему на разговорном уровне английским или французским языком, а также проживающему на территории одного из государств-участников Конвенции. Конечно, можно обойтись и без адвоката, при условии предоставления в индивидуальном порядке возможности отстаивать свои права самостоятельно или при помощи представителя на официальном языке судопроизводства ЕСПЧ.
С 1 марта стартовал проект «Доступный интернет», который предусматривает бесплатный доступ к порталу госуслуг и сайтам органов власти, сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Пенсионный фонд России с июля 2021 года начнет назначать пенсии по инвалидности в беззаявительном порядке. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков в четверг на заседании Общественного совета при ведомстве, его слова передает ТАСС.
Перед всеми водителями рано или поздно встаёт вопрос утилизации лично авто, так как со временем транспортные средства имеют свойство устаревать. В связи с этим у россиян назрел вопрос, как правильно сдать машину в утиль и получить за это денежные выплаты. Примечательно, что процесс утилизации позволяет избавиться от непригодного для эксплуатации авто, попутно освободив место в гараже или на стоянке. Достоверно известно, что для сдачи авто в утиль существуют строгие правила.
Известно, что каждому пенсионеру, живущему на территории Москвы, в 2020 году положены определённые субсидии. После появления информации о том, что около 20% жителей города получают дополнительные выплаты со стороны государства, некоторые граждане стали интересоваться тем, какие субсидии они могут получить. О многих из них люди пенсионного возраста даже не догадываются...
Рассказав подробно о том, кто и в каких ситуациях может обратиться в ЕСПЧ или Европейский суд по правам человека в прошлой статье, сегодня мы более детально осветим особенности составления и подачи жалобы.
Готовятся единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кому они положены, когда и сколько денег дадут? Рассказывает Валерий Рязанский, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, председатель президиума Союза пенсионеров России:
Сегодня все чаще люди, которые не смогли получить компенсацию через отечественную судебную систему, выбирают альтернативу и обращаются в Европейский суд по правам человека или ЕСПЧ, куда подать жалобу может абсолютно любой человек, считающий, что его права и свободы (установленные Конвенцией) были нарушены со стороны государства (мы периодически сообщаем о таких случаях). Кто, как и при каких обстоятельствах может обратиться в этот судебный орган, расскажем в статье.
Со сменой правительства и приходом нового премьер-министр РФ Михаила Мишустина у россиян теплились надежды на перемены в их жизни в лучшую сторону. Но оказалось, что Мишустину не особо интересно, как увеличить благосостояние и условия жизни рядового гражданина страны.
Согласно приказу Росстандарта, с 1 марта 2020 года все старые модели автомобилей будут проходить обязательную экспертизу, которая будет соответствовать определённым требованиям. У всех раритетных транспортных средств будет проверяться техническое состояние, внешний вид, а также безопасность. Основной целью нового правила является установление факта сохранения работоспособности у тех машин, которые были выпущены более 30 лет назад.
В современной жизни существует много разных материальных соблазнов, а иногда и просто навалившиеся финансовые проблемы необходимо срочно решать. В таких случаях как один из вариантов получить желаемое или с успехом одолеть финансовую ситуацию – взять займ. Если сумма небольшая, то залоговое обеспечение в структурах, которые могут одолжить деньги, не требуется. Другая ситуация, когда средства нужны более-менее приличные. Тогда организация-кредитор может потребовать залог.
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