Госдума определилась: когда можно будет негосударственную пенсию «распечатать» (если она есть, конечно)

Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий возраст, который дает право на получение негосударственной пенсии.

«Право на получение негосударственной пенсии по пенсионным договорам приобретают мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, если иной возраст и (или) иные основания, дающие право на получение негосударственной пенсии, не установлены пенсионными договорами», — говорится в документе.

При этом оговаривается, что пенсионными договорами может быть установлен повышенный возраст, дающий право на получение негосударственной пенсии, но не выше возраста, установленного федеральным законом, по достижении которого наступает право на страховую пенсию по старости.

Заметим, что негосударственная пенсия - это выплаты из полностью собственных средств граждан (или их работодателей, если предусмотрено договором), аккумулированных на счетах НПФ. По сути, это депозит - и ограничение возрастных рамок для их снятия явно делает такой способ накопления денег "на старость" менее привлекательным.

По инф. rosbalt.ru

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